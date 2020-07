Augenarzt für Waldfischbach: Kontaktlinsen sorgsam auswählen

Die Corona-Krise erfordert auch von Taxi Unternehmen in Baden-Baden Einsatz und Kreativität BADEN-BADEN. So langsam kehrt auch in der Kurstadt Schritt für Schritt die Normalität zurück. Die Menschen reisen wieder. Ziele wie der Bahnhof, die Innenstadt von Baden-Baden und der Flughafen werden von den Taxen wieder angesteuert. Schon während der Corona-Krise mussten sich viele Unternehmer kreativ und spontan zeigen. So auch die Taxi Unternehmen...