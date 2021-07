Aufstiegskongress 2021: „COME BACK better & stronger“

Der Fachkongress der Zukunftsbranche bietet am 8. und 9. Oktober 2021 ein attraktives Programm mit hochaktuellen Themen und Top-Referenten für alle Fachkräfte der Fitness- und Gesundheitsbranche!

Das Meistern von Krisen ist ein sehr wichtiger Faktor für den langfristigen Unternehmenserfolg. Häufig sind es Einflüsse von außen, die selbst nur schwer oder gar nicht gesteuert werden können. In der aktuellen Situation stellt sich daher die Frage: Wie überwinde ich diese Krise und wie werde ich nach meinem „Comeback“ besser und stärker?

Und wie können bewährte Methoden und neue Lösungsansätze helfen, schwierige Situationen auch in Zukunft erfolgreich zu meistern? Hier sind Potenziale entscheidend. In der Politik und der Gesellschaft hat sich das Verständnis in Bezug auf die Gesundheitsrelevanz der Fitnesswirtschaft immer weiter verfestigt. Die Unternehmen der Branche haben durch ihre Qualifikation und Professionalität weitreichende Gesundheitskompetenzen erworben, um zukünftig wichtige Zielgruppen noch besser anzusprechen und zu betreuen.

Hierbei spielen sowohl der gesundheitliche Nutzen des Trainings als auch die Verbindung aus Training, Ernährung und Regeneration eine zentrale Rolle. Zudem bieten eine gezielte Organisationsentwicklung und ein zeitgemäßes Marketing viele Ansatzpunkte, um Unternehmen künftig erfolgreich zu positionieren. Neben den generellen Zukunftspotenzialen der Branche sind es auch die der einzelnen Unternehmen, bei Dienstleistungsbetrieben insbesondere auch die Potenziale der Mitarbeiter, die entscheidend sind.

Mit welchen Strategien man schwierige Situationen bestmöglich meistert und wie eine erfolgreiche Weiterqualifikation und Positionierung für die Zukunft gelingt, wird ein zentrales Thema des Aufstiegskongresses, der jedes Jahr von der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG), der BSA-Akademie und der BSA-Zert veranstaltet wird, sein: „COME BACK better & stronger“ – damit Unternehmen nach jeder Herausforderung noch stärker und besser zurückkommen.

Weitere Informationen: www.aufstiegskongress.de

Qualifikationen im Zukunftsmarkt Prävention, Gesundheit, Fitness, Sport und Informatik

Die staatlich anerkannte private Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement DHfPG qualifiziert mittlerweile mehr als 8.400 Studierende zum „Bachelor of Arts“ in den Studiengängen Fitnesstraining, Sportökonomie, Fitnessökonomie, Ernährungsberatung sowie Gesundheitsmanagement, zum Bachelor of Science Sport/Gesundheitsinformatik, zum „Master of Arts“ Prävention und Gesundheitsmanagement, zum „Master of Business Administration“ MBA Sport-/Gesundheitsmanagement, zum „Master of Arts“ Sportökonomie sowie zum Master of Arts Fitnessökonomie. Ein Graduiertenprogramm zur Vorbereitung auf eine Promotion zum Dr. rer. med. rundet das Angebot ab. Mehr als 4.300 Unternehmen setzen auf die Studiengänge beim Themenführer im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness, Sport und Gesundheit. Damit gehört die Deutsche Hochschule zu den größten privaten Hochschulen in Deutschland. Alle Bachelor- und Master-Studiengänge der staatlich anerkannten Hochschule sind akkreditiert und staatlich anerkannt. Das spezielle Studiensystem der DHfPG verbindet eine betriebliche Ausbildung und ein Fernstudium mit kompakten Präsenzphasen an bundesweit eingerichteten Studienzentren (München, Stuttgart, Saarbrücken, Köln, Düsseldorf, Berlin, Leipzig, Frankfurt und Hamburg) sowie in Österreich (Wien) und der Schweiz (Zürich). Die Studierenden werden durch Fernlehrer und E-Campus der Hochschule unterstützt. Insbesondere Unternehmen des Zukunftsmarkts profitieren von den dualen Bachelor-Studiengängen, weil die Studierenden ihre erworbenen Kompetenzen unmittelbar in die betriebliche Praxis mit einbringen und mit zunehmender Studiendauer mehr Verantwortung übernehmen können.

Die BSA-Akademie ist mit mehr als 200.000 Teilnehmern seit 1983 einer der führenden Bildungsanbieter im Zukunftsmarkt Prävention, Fitness und Gesundheit. Mit Hilfe der über 70 staatlich geprüften und zugelassenen Lehrgänge in den Fachbereichen Fitness/Individualtraining, Management, Ernährung, Gesundheitsförderung, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mentale Fitness/Entspannung, Fitness/Gruppentraining, Sun, Beauty & Care und Bäderbetriebe gelingt die nebenberufliche Qualifikation für eine Tätigkeit im Zukunftsmarkt. Teilnehmer profitieren dabei vom modularen Lehrgangssystem der BSA-Akademie. Der Einstieg in einen Fachbereich erfolgt mit einer Basisqualifikation, die mit Aufbaulehrgängen über Profiabschlüsse bis hin zu Fachwirtqualifikationen, wie „Fitnessfachwirt/in“ oder „Fachwirt/in für Prävention und Gesundheitsförderung“, erweitert werden kann. Diese Abschlüsse bereiten optimal auf die öffentlich-rechtlichen Fachwirtprüfungen bei der Industrie- und Handelskammer (IHK) vor, die zu Berufsabschlüssen auf Meister-Niveau führen. In Zusammenarbeit mit der IHK wurden mit dem „Fitnessfachwirt IHK“ (1997) sowie dem „Fachwirt für Prävention und Gesundheitsförderung IHK“ (2006) bereits zwei öffentlich-rechtliche Berufsprüfungen entwickelt. 2010 kam mit der Fachkraft für betriebliches Gesundheitsmanagement (IHK) ein IHK-Zertifikatslehrgang hinzu.

Kontakt

Deutsche Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement (DHfPG)

Ana Wanjek

Hermann-Neuberger-Sportschule 3

66123 Saarbrücken

0681/6855-220

presse@dhfpg.de

http://www.dhfpg-bsa.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.