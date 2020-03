Aufblasbare Messestände

Inflatables auf Messen

Die Firma AIR promotion aus Ganderkesee hat auf der Messe Euroshop 2020 in Düsseldorf die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von aufblasbaren Objekten vorgeführt. So wurden auf dem 50 Quadratmeter großen Messestand sowohl luftdichte Inflatables als auch Objekte mit Dauergebläse dem Fachpublikum gezeigt. Gerade im Bereich Messebau sind die Vorteile von Inflatables unübersehbar: geringer Lagerbedarf, schneller Auf- und Abbau und eine maximale Größe individueller Formen und Figuren.

Aufblasbare Objekte werden mittlerweile in vielen Bereichen eingesetzt: So sind aufblasbare Zelte bei Events und Outdoor-Messen schon fast ein Standard, wohingegen individuelle aufblasbare Produktnachbildungen im XXL-Format noch immer viele Blicke aufsich ziehen. Bei Konzerten werden zu den Songs passende riesige Figuren für ein oder zwei Lieder auf die Bühne gebracht, auch Theater entdecken immer häufiger die Vorteile von aufblasbaren Bühnenbildern.

Doch gerade im Messebau, wo es um hohe Kosten bei Auf- und Abbau geht oder wo große Hingucker benötigt werden, um das Besucherinteresse auf sich zu ziehen, spielen Inflatables eine unschlagbare Rolle. Wer schon einmal versucht hat eine sieben Meter Figur auf einer Messe aufzubauen, wird bei AIR promotion seine Meister finden.

Der Aufbau des aufblasbaren Messestandes von AIR promotion auf der Euroshop in Düesseldorf wurde in zwei Stunden komplett erledigt. Neben einer aufblasbaren Messewand mit Theke mit den Maßen 6×4 Metern, wurden ein 6,50 Meter hoher aufblasbarer Baum, eine 5 Meter hohe Pommes-Tüte, zwei aufblasbare Flaschen in ca. 3 Meter Höhe, ein aufblasbares Feuerzeug und einige aufblasbare Tische und Möbel aufgestellt. Hinzu wurde auf dem nicht besetzten Nachbarstand noch eine aufblasbare Giraffe in 5 Metern Höhe und ein aufblasbarer Torbogen in Form eines Regenbogens aufgebaut.

Transportiert wurde das gesamte Equipment in einzelnen Taschen in einem Autoanhänger. Der Abbau am letzten Tag erfolgte nachmittags bereits schleichend und es verschwanden nach und nach einzelne Objekte, ohne dass die Besucher etwas davon merkten, so dass die beiden AIR promotion Mitarbeiter um 18:30 Uhr das Messegelände gen Heimat verlassen konnten.

AIR promotion GmbH unterstützt Sie beim Design Ihres individuellen aufblasbaren Messestandes. Es können sowohl aufblasbare Wände, aufblasbare Deckelemente als auch individuelle Figuren und Formen hergestellt werden. Bei der Umsetzung können die Objekte voll bedruckt werden oder auch mit Airbrush bemalt werden. Inflatables im Messebau sparen nicht nur Zeit und Geld, sondern können auch der Hingucker für die Messebesucher sein.

AIR promotion GmbH aus Ganderkesee produziert individuelle aufblasbare Werbeobjekte und Figuren.

Kontakt

AIR promotion GmbH

Jens Gause

Industriepark 6

27777 Ganderkesee

04222-9659000

info@air-promotion.com

https://www.air-promotion.de/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.