Auf zu neuen Höhen in Grafton: Mit der Grafton SkyTour über die Klippen des Mississippi

Der “Ol’ Man River” lässt sich am entspanntesten per Boot erleben? Für Besucher der Stadt Grafton im südlichen Illlinois gilt das nicht unbedingt. Die neu eröffnete Seilbahn “Grafton SkyTour” bietet seit Kurzem eine reizvolle Alternative, um die Schönheit der Fluss-Region mit allen Sinnen zu erleben.

Wahlweise in geschlossenen Gondeln oder offenen Sessel-Liften führt die Fahrt von der Grafton Main Street aus in luftige Höhen von 300 Metern bis zum Aerie’s Resort, rund 100 Meter oberhalb der Stadt gelegen. Die Fahrt über Flussklippen bietet einen atemberaubenden Blick auf den Zusammenfluss von Illinois River und Mississippi, der hier grüne Inseln und mächtigen Kalksteinformationen entstehen ließ. Wem das zu gemütlich ist, der tauscht die Gondel gegen den Hüftgurt. Mit bis zu 70 Stundenkilometern geht es beim Ziplining von Klippe zu Klippe und mitten durch die Baumwipfel. Beide Varianten führen zum Aerie’s Resort.

Dort angekommen gewährt die Aerie’s Winery mit ihrer auf den Klippen gelegenen Terrasse den Weitblick bis Missouri – und die dazu passende Weinauswahl. Wer seinen Aufenthalt an diesem Ort spontan verlängern will, kann dies in den Cottages, Ferienvillen und der Lodge des Resorts tun. In der Hauptsaison ist eine Vorabbuchung allerdings sehr empfohlen.

Grafton SkyTours ist von Montag bis Donnerstag jeweils von 12 bis 18 Uhr sowie freitags und am Wochenende jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Ein Ticket für die Hin- und Rückfahrt kostet 12 Euro. Die Zipline-Tour dauert rund 2,5 Stunden und ist ab rund 85 Euro buchbar. Mehr Informationen gibt es unter: www.aeriesview.com/skytour#grafton-skytour

Das Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity, Office of Tourism ist für die Förderung des Tourismus nach Illinois verantwortlich. Damit trägt es nachhaltig und in bedeutendem wirtschaftlichem Maß zum Wohl des Bundesstaates und seiner Bewohner bei.

Firmenkontakt

Illinois Office of Tourism

Jan Kemmerling

100 W. Randolph Street Suite3-400

60601 Chicago, IL

+49625768781

illinois@claasen.de

http://www.enjoyillinois.de

Pressekontakt

Claasen Communication

Ralph Steffen

Hindenburgstraße 2

64665 Alsbach

+49625768781

illinois@claasen.de

http://www.claasen.de

Bildquelle: Marty McKay