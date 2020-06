Audioprodukte für das High-end-Segment

CELLULARLINE kooperiert mit Altec Lansing- Vereinbarung für Co-Design, Produktion, und Vertrieb von Altec Lansing

Reggio Emilia, Juni 2020 – Cellularline ist das führende europäische Unternehmen für Smartphone- sowie Tabletzubehör. Das italienische Unternehmen, notiert im STAR-Segment des MTA-Marktes (Mailänder Börse), unterzeichnete jetzt eine Vereinbarung mit der US-amerikanischen AL Infinity LLC über Co-Design, Produktion und exklusiven Vertrieb von Altec Lansing-Produkten in Europa, dem Vereinigten Königreich und der Schweiz. Die Kooperation gilt für die nächsten drei Jahre.

Die strategische Partnerschaft ebnet den Weg für wichtige Synergien zwischen dem Know-How der beiden Unternehmen in den Bereichen Forschung, Entwicklung und Produktplanung. Cellularline wird die anschließenden Produktions- und Vertriebsphasen unabhängig voneinander verwalten und dabei die spezialisierte Lieferkette im Fernen Osten nutzen. Besonders die Vertriebsorganisation und die Marketing-Erfahrung, die Cellularline zu einem Marktführer für Smartphone- sowie Tabletzubehör in Italien und Europa gemacht haben, werden voll ausgeschöpft.

Die Audio-Produktpalette von Cellularline wird durch das Angebot von Altec Lansing sinnvoll ergänzt. Durch die Positionierung der Produkte im High-End Marktsegment werden auch anspruchsvollste Kunden, die nach besonders leistungsstarken Audio-Lösungen und -Zubehör suchen, zufriedengestellt. Die neue Linie wird ab Ende 2020/Anfang 2021 mit dem Beginn der dreijährigen Vereinbarung angeboten. Der Vertrieb erfolgt vor allem über die Kanäle Unterhaltungselektronik, Telekommunikation und Travel Retail.

Ein fester Bestandteil der Strategie beider Gruppen ist das Streben nach einer weiteren Diversifizierung der Produktpalette sowie technische Weiterentwicklung durch das Nutzen von Marktentwicklungen.

Christian Aleotti, Mitgeschäftsführer von Cellularline, kommentiert die Initiative: “Wir sind stolz darauf, zur Entwicklung und zum europäischen Vertrieb einer historischen, symbolträchtigen Marke wie Altec Lansing beizutragen. Die Marke besitzt hohes Ansehen und eine starke Position in Nordamerika. Ich möchte der AL Infinity für das in uns entgegengebrachte Vertrauen danken. Diese Partnerschaft ist eine Anerkennung der Innovationsfreude, den hohen Qualitätsstandards und den Vertriebs-, Marketing- sowie Trade-Marketing-Kapazitäten, für die Cellularline bereits bekannt ist. Wir sind zuversichtlich, dass diese Partnerschaft uns eine weitere Gelegenheit bietet, den schnell wachsenden Audiomarkt zu durchdringen. Ferner können wir unser Geschäft im Hinblick auf den Vertrieb von Stand-Alone-Lösungen zusätzlich zum Smartphone- und Tablet-Zubehör zu stärken.”

Ike S. Franco, Geschäftsführer von AL Infinity: “Die strategische Partnerschaft mit Cellularline bekräftigt das Engagement von Altec Lansing, mit den führenden Unternehmen jeder Branche zusammenzuarbeiten. Das kontinuierliche globale Wachstum der Marke und die qualitativ hochwertigen Produkte werden sich in den Angeboten für Verbraucher in Europa widerspiegeln. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Cellularline-Gruppe, die eine nachweisliche Erfolgsbilanz hinsichtlich Qualität, Kontinuität und Lieferung vorzuweisen hat.”

____________

Die Cellularline S.p.A. wurde 1990 in Reggio Emilia gegründet. Mit einem Markenportfolio, das Cellularline, PLOOS, AQL, MusicSound und Interphone einschließt, ist es das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Die Gruppe steht technologisch und kreativ an der Spitze der Branche für Multimedia-Gerätezubehör. Sie bietet Produkte, die für herausragende Leistung, Benutzerfreundlichkeit und ein einzigartiges Benutzererlebnis stehen. Gegenwärtig beschäftigt die Gruppe 220 Mitarbeiter. Markenprodukte von Cellularline werden in über 60 Ländern verkauft.

Altec Lansing wurde 1927 in den Vereinigten Staaten gegründet und entwickelte sich zu einer namhaften Marke. Das Unternehmen lieferte die Lautsprecher für das legendäre Woodstock-Festival 1969 im Shea Stadium und wurde als “Stimme des Theaters” bekannt. Heute vertreibt Altec Lansing leistungsstarke Audio-Produkte (Kopfhörer, Headsets und Bluetooth-Lautsprecher) unter demselben Markennamen, der weitbekannten in 23 Produktkategorien in über 100 Ländern verzeichnet ist.

Cellularline S.p.A. ist das führende Unternehmen auf dem Markt für Smartphone- und Tablet-Zubehör. Cellularline ist eine wichtige technologische und kreative Referenz, wenn es um Zubehör für Multimediageräte geht, und bietet seinen Kunden exzellente Leistung und einfache Anwendung für eine einzigartige Benutzererfahrung. Derzeit beschäftigt die Cellularline S.p.A. rund 200 Mitarbeiter und ist interkontinental in über 60 Ländern vertreten.

Firmenkontakt

Cellularline

Alessio Lasagni

Via Grigoris Lambrakis 1/A

42122 Reggio Emilia (RE)

+39 (0522) 334002

info@cellularline.com

http://www.cellularline.com/

Pressekontakt

Alpha & Omega PR

Michael Hatemo

Schloßstraße 86

51429 Bergisch Gladbach

+49 (2204) 987 99 30

m.hatemo@aopr.de

http://www.aopr.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.