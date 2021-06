Auch ein Unfallfahrzeug oder Gebrauchtwagen erzielt bei dem Gebrauchtwagenankauf Karlsruhe hohe Erlöse

Karlsruheer, die einen Transporter verkaufen möchten, haben mit dem Autoankauf Karlsruhe einen Top-Ankäufer gefunden

Ein Gebrauchtwagenverkauf will gut geplant sein. Die Gefahr, aus Unkenntnis auf viel Geld zu verzichten, ist groß. Aus diesem Grunde sollte in jedem Fall zuerst der grundsätzliche Wert des Fahrzeugs ermittelt werden. Dafür kann natürlich die Schwacke-Liste genutzt werden, ebenso steht aber auch auf der Web-Präsenz des Autoankauf Karlsruhe eine Eingabemaske bereit, mit deren Hilfe ein vorläufiger Wert für den Gebrauchtwagen ermittelt werden kann. Um bei einem Verkauf nicht von einem Versuch, den Preis zu drücken, zum nächsten zu schlittern, sollte das Fahrzeug bereits beim Erstkontakt beziehungsweise in einem entsprechenden Inserat genauestens und unter Nennung aller vorhandenen Mängel beschrieben werden. Auch Angaben zum Kilometerstand und zu einem eventuell nicht mehr vorhandenem TÜV sind obligatorisch. Außerdem ist es sinnvoll, mit aussagefähigem Bildmaterial den tatsächlichen Zustand des Altfahrzeugs darzustellen. Dies gilt für alle Fahrzeuge gleichermaßen, unabhängig davon, ob die Halter nun Gebrauchtwagen mit Lack- oder Getriebeschaden, ein Unfallfahrzeug oder einen weitgehend intakten Transporter verkaufen möchten. Andernfalls stellen die potenziellen Käufer spätestens beim vor-Ort-Termin fest, dass das Fahrzeug nicht ansatzweise ihren Erwartungen entspricht. In diesem Augenblick werden die Interessenten entweder abspringen oder einen sehr viel niedrigeren als den avisierten Preis zahlen wollen. Schlecht vorbereitet kann sich ein Gebrauchtwagenverkauf zu einem ausgesprochen frustrierenden Unterfangen entwickeln. Dabei kann es so viel einfacher sein, den Gebrauchtwagen mit und ohne Getriebeschaden, das Unfallfahrzeug oder den Transporter mit hoher Kilometerleistung zu verkaufen.

Der Autoankauf Karlsruhe kauft Gebrauchtwagen aller Art im gesamten Stadtgebiet von Karlsruhe

Natürlich ist es auch im Falle eines Gebrauchtwagenverkaufs an den Autoankauf Karlsruhe sinnvoll, im Vorfeld die Mängel zu benennen. So kann der ungefähre Kaufpreis, den der Besitzer für sein Fahrzeug erzielen kann, klar umrissen werden. Im weiteren Schritt fährt ein Mitarbeiter zu der Adresse in Karlsruhe, an der sich der Gebrauchtwagen oder das Unfallfahrzeug befindet. Nun sollte der Verkäufer alle notwendigen Fahrzeugpapiere, wie beispielsweise aktuelle Werkstattrechnungen sowie natürlich den Fahrzeugschein, bereithalten. Nachdem der Mitarbeiter die Papiere gesichtet hat, unterzieht er den Gebrauchtwagen einer eingehenden Untersuchung. Diese Untersuchung beinhaltet sowohl das äußere Erscheinungsbild des Fahrzeugs als auch seine Technik. Während unter anderem ein möglicher Getriebeschaden oder ein abgenutzter Lack oder Innenraum den Wert des Fahrzeugs gegenüber einem gleichen Fahrzeug in einwandfreiem Zustand mindern, sorgt eine gerade vorgenommene Hauptuntersuchung in jedem Fall für eine Steigerung der Einschätzung. Nachdem der Autoankauf Karlsruhe seine Begutachtung beendet hat, nennt er dem Verkäufer den Kaufpreis, den er aufzurufen bereit ist. Der Verkäufer wird nun möglicherweise feststellen, dass dieser Preis sehr großzügig im Vergleich mit anderen Angeboten ist, die er bis dato erhalten hat. Entschließt er sich, das Angebot anzunehmen, kann der Autoankauf in Karlsruhe unverzüglich abgewickelt werden, sodass der Verkäufer nur kurze Zeit nach der Kontaktaufnahme eine attraktive Kaufprämie in den Händen hält. Über spätere Schadenersatzansprüche muss er sich dabei keine Sorgen machen, da der Autoankauf Karlsruhe ausdrücklich auf jede Sachmängelhaftung verzichtet. Außerdem übernimmt er sämtliche sich aus dem Verkauf ergebenden Formalitäten, wie zum Beispiel die Um- oder Abmeldung.

Kurzzusammenfassung

Besitzer, die ihr Unfallfahrzeug, ihren Gebrauchtwagen mit Getriebeschaden oder einen Transporter verkaufen möchten, können viel Aufwand, Frust und Zeit sparen, wenn sie sich direkt an den Autoankauf Karlsruhe wenden. Der Gebrauchtwagenverkauf wird Service-orientiert und zu attraktiven Konditionen abgewickelt. Im Anschluss kümmert sich der Autoankauf Karlsruhe um die Erledigung aller Formalitäten.

Pressekontaktdaten:

Autoankauf Fix

Essa El-lahib

Hernerstraße 124b

44809 Bochum

Telefon: 0 152 03281158

E-Mail: info@autoankauf-fix.de

Web: https://autoankauf-fix.de

