Auch das Bett wird nachhaltiger: Hotel-Betten-Check belohnt besonderes Engagement von Hotels

Das Wildland Natural Resort setzt seit der Wiedereröffnung auf ein ganzheitliches Schlaferlebnis. Dafür wurde das Hotel vom Hotel-Betten-Check gleich zweimal ausgezeichnet.

Das historische und inhabergeführte Hotel bietet seinen Gästen neben einem Kissenmenü in jedem Zimmer mit Doppelbetten auch Matratzen mit unterschiedlicher Festigkeit. Hinzu kommen verstellbare Unterfederungen sowie Betten und Zudecken in Überlänge: „Bei dem Wildland Natural Resort rückt die wichtigste Dienstleistung eines Hotels offensichtlich in das Zentrum ihres Angebotes. Durchdachte Lösungen für das Hotelbett, welches höchsten Ansprüchen bei dem Schlafkomfort – aber auch bei der Nachhaltigkeit – gerecht wird. Denn die Auswahl der Materialien sowie deren Pflege orientierten sich an der Frage, wie das Thema Nachhaltigkeit auch bei dem Bett umgesetzt werden kann. Hier konnte dieses Hotel mehr als überzeugen. Ein solches Engagement soll nicht unsichtbar bleiben. An dieser Stelle setzen unsere Auszeichnungen an. Dem Hotelgast bietet es darüber hinaus mehr Transparenz sowie Informationen, die heute bei den Reisenden durchaus an Relevanz und Interesse gewonnen haben“, so Jens Rosenbaum, Chefredakteur von „Schlafen Spezial„.

Die von den Fachzeitschriften „Cost & Logis“, „Hotelier“ und „Schlafen Spezial“ ins Leben gerufene Initiative Hotel-Betten-Check.de ermöglicht es Hotels, kostenfrei das eigene Bettenangebot und dessen Management analysieren und bewerten zu lassen. Auch in Bezug auf Schlafkomfort und Nachhaltigkeit.

Jens Rosenbaum fügt hinzu: „Das Ergebnis kann sich sehen lassen und wird vom Wildland Natural Resort beispielsweise in den Social-Media-Kanälen bereits intensiv für die Bewerbung des Hotels erfolgreich genutzt. Denn passend zur Herbstsaison konnten der Inhaberin Inga Ali gleich zwei Awards überreicht werden. Zum einen der Green-Sleeping-Award für ein nachhaltiges Bettenangebot und zum anderen den Smart-Sleeping-Award für ausgezeichneten Schlafkomfort.“

Am Südrand der Heide wurde einem Ensemble aus sechs alten Fachwerkhäusern neues Leben eingehaucht. Die Hotelbesitzerin Inga Ali übernahm die 12.000 qm große Anlage in Hornbostel an der Aller Anfang 2020 und entschied sich den Lockdown der Pandemie zu nutzen, um die zwei Gästehäuser des Resorts mit seinen 18 Zimmern vollständig zu renovieren. Dem bereits von Slow-Food ausgezeichnetem und Bio-zertifiziertem Restaurant schließen sich nun auch Zimmer mit einer nachhaltigen Bettausstattung an, auf deren Zusammenstellung viel Wert gelegt wurde.

Für den Hotelier stellt das Hotelbett stets eine besondere Herausforderung dar. Es bildet nicht nur die Grundlage des Geschäftsmodells eines Hotels – es muss vor allem stets den Ansprüchen möglichst vieler Gäste gerecht werden. Hier soll nun der Hotel-Betten-Check unkompliziert Abhilfe schaffen. Vier Fragebögen sowie ein gesondertes Kapitel zum Thema Nachhaltigkeit erfassen jene relevanten Aspekte, um Ausstattung, Organisation und Pflege des vorhandenen Bettenangebotes kritisch überprüfen zu können.

Der Verlag Schlafen Spezial ist Mitglied im Verband der Zeitschriftenverlage Nord e. V. Inhaber Jens Rosenbaum spezialisierte sich mit seinem Fachmagazin auf die Themen Bett und Schlafen. Seit über zehn Jahren werden Publikationen und Beiträge in den Branchen Handel, Hotellerie und Industrie veröffentlicht. Das Magazin „Schlafen Spezial“ hat eine jährliche Druckauflage von durchschnittlich 500.000 Exemplaren. Der von Schlafen Spezial durchgeführte HOTEL-BETTEN-TEST sowie der in Kooperation mit dem Hotelverband Deutschland (IHA) e.V. entwickelte HOTEL-BETTEN-CHECK schaffen erstmals in Europa eine unabhängige Informationsplattform über Hotelbetten, die im HOTEL-BETTEN-REPORT zusammengeführt werden. Gemeinsam mit anderen Fachmedien werden in den Bereichen Hygiene, Komfort und Nachhaltigkeit Hotels mit dem CLEAN-SLEEPING-, SMART-SLEEPING- und GREEN-SLEEPING-AWARD für besondere Leistungen ausgezeichnet.

