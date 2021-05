ATTO 360™ Tuning-Software, Version 3: Mehr Leistung und Nutzen für FastFrame™ 3 SmartNICs

360 v3 unterstützt ab jetzt Remote Direct Memory Access (RDMA) und enthält ein neues Dell® OneFS RDMA Optimierungsprofil

München, Deutschland, 26. Mai 2021 – ATTO Technology, Inc., seit über 30 Jahren weltweit führend für Netzwerk-, Speicherkonnektivitäts- und Infrastrukturlösungen in datenintensiven Computerumgebungen, steigert den Nutzen seiner FastFrame™ 3 Smart Ethernet Adapter mit der 3. Version der ATTO 360™ Software für Optimierung, Monitoring & Analyse

Die Ethernet-Produkte von ATTO zeichnen sich branchenweit durch höchste Geschwindigkeit bei unstrukturierten Datenanwendungen, Blockdaten sowie Dateizugriff über unterschiedlichste Betriebssysteme aus. Tests haben gezeigt, dass ATTO FastFrame SmartNICs mit ATTO 360 die Performance je nach Workflow und Betriebssystem um bis zu 30 % steigern können.

Die ATTO 360 Software ist ein Tool zur Optimierung und Wartung von Ethernet-Netzwerken, das exklusiv für ATTO FastFrame SmartNICs entwickelt wurde. Mit Ein-Klick-Optimierungs-Profilen und der Nutzung von Intelligenz zur automatischen Analyse von Leistungsmetriken ermöglicht 360 jedem Benutzer, die Leistung eines Netzwerkes ohne viel Aufwand zu optimieren.

Die ab sofort verfügbare 3. Version von ATTO 360 unterstützt Remote Direct Memory Access (RDMA) und vereinfacht damit die Einrichtung und Konfiguration dieser neuen fortschrittlichen Technologie. Zusätzlich zu den Profilen früherer Versionen bietet ATTO 360 Version 3 drei neue ATTO-Profile für NVMe-over-Fabrics, iSER und NFS via RDMA sowie ein neues Dell® OneFS-Profil für NFS via RDMA. Neue Diagnosefähigkeiten und ein neues Metriken-Dashboard runden das Update ab.

„Wir haben unsere SmatNICs durch ATTO 360 um mehrere neue Funktionen und Möglichkeiten erweitert, und die Branche reagiert darauf“, so Timothy J. Klein, Präsident und CEO von ATTO Technology. „Niemand außer uns bietet ein derartiges Paket an Ethernet-Netzwerkleistung.“

ATTO FastFrame™ N312, N322, N352 Smart Ethernet Adapter, ATTO ThunderLink® N3 3102 und NS 3252 Thunderbolt™ 3 Adapter, die End-to-End mit ATTO 360 v3 verwendet werden, erfüllen das höchstmögliche Leistungsniveau des Marktes für Ethernet-Speicherkonnektivität.

ÜBER ATTO

Seit fast 30 Jahren ist ATTO Technology, Inc. weltweit führend im Bereich der IT-, Medien- und Unterhaltungsmärkte, wobei sich das Unternehmen auf Speicherung und Netzwerkkonnektivität sowie Infrastrukturlösungen für die datenintensivsten Rechenumgebungen spezialisiert hat. ATTO entwickelt in Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern Komplettlösungen zur besseren Speicherung, Verwaltung und Bereitstellungen von Daten – oft als Erweiterung ihrer Design-Teams. ATTO fertigt Host- und Netzwerkadapter, Speichergeräte und Controller, intelligente Brücken, Thunderbolt™ Adapter sowie Software. ATTO-Lösungen bieten ein hohes Maß an Konnektivität an allen Speicherschnittstellen, einschließlich Fibre Channel, SAS, SATA, iSCSI, Ethernet, NVMe und Thunderbolt. ATTO ist die „Power Behind the Storage“.

Alle Markenzeichen, Handelsnamen, Dienstleistungsmarken und Logos sind Eigentum ihrer jeweiligen Unternehmen.

Kontakt

A3 Communications

C.A. Haag

Pond Croft 22

GU467UR Yateley, Hampshire

0447850416375

atto@a3communicationspr.com

https://a3communications.co.uk/home

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.