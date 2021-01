ASPHALTHERZ – Ein diletantisches Plädoyer für die Liebe

Ralf Sieg bedichtet in “ASPHALTHERZ” die Liebe und ihre Bedeutung im menschlichen Leben.

Dieses neue Buch beinhaltet die Gedichte, Briefe und Zeichnungen eines in die Jahre gefallenen Mannes. Die gefühlsbetonte Zeilen haben eine Energie, die einem Menschen das Laub von den Träumen fegen kann. Neben den Texten finden die Leser auch einige Illustrationen und am Ende des Textes gibt es zudem Platz zum Niederschreiben von eigenen Gedanken, die den Lesern der Lektüre dieses Buchs in den Kopf kommen. Es geht in den verschiedenen Texten vorrangig um die Liebe, aber auch um das Leben im Allgemeinen und um die Menschen, mit denen man sich auseinandersetzen muss.

Die Texte in “ASPHALTHERZ” von Ralf Sieg sollen die Leser nicht nur unterhalten, sondern sie auch innehalten lassen, um über den aktuellen Zustand der Welt und der Menschen darin nachzudenken. Ralf Sieg wurde 1959 geboren. Er ist nun ein Spracharbeiter und Hobbydichter, aber war ehemals auch als Krankenpfleger tätig, was ihm einen besonderen Einblick in die Stärken und Schwächen von Menschen gegeben hat. Er ist verheiratet und hat zwei Kinder und drei Enkelkinder, die alle seinen Blick auf die Welt immer wieder aufs Neue erfrischen und ihn daran erinnern, wie wichtig die Liebe ist.

“ASPHALTHERZ” von Ralf Sieg ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-16351-5 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

