Asia Restaurant in München: Aimy

Thailändische & Vietnamesische Küche

Asiatisches Restaurant in München – Entdecken Sie das Geheimnis der richtigen Würze und exotischer Zutaten aus Südostasien mitten in München. Kochkünstler Viet Hai Pham und seine Frau My Pham aus München eröffnen nach ihrem Erfolgsrestaurant Shimai in Schwabing, nun das nächste Nobel-Restaurant in der Münchner Innenstadt. „Aimy“ am Wittelsbacherplatz, Brienner Str. 10 – direkt am Odeonsplatz – ist die neue Adresse für asiatischen Genuss im edlen Ambiente. Aimy bedeutet übersetzt „die Geliebte“ und bietet mit weit über 70 Plätzen im edlen und gemütlichen Innenraum wie auch außen im imposanten Innenhof das Beste was Asien zu bieten hat.

Die Kombination aus thailändischer und vietnamesischer Essenskultur, gekennzeichnet durch die aromatischen Gewürze und frischem Gemüse der südostasiatischen Küche, ist eine Gaumenfreude für Jung und Alt. Die Liebe der Besitzerin zum Detail entfaltet sich in der besonderen Ausstattung des Restaurants. So wird das Essen im „Aimy“ in einem sehr noblen Ambiente, welcher durch die vielen Designelemente und Einzelanfertigungen namhafter Architekten zusätzlich aufgewertet wird, kunstvoll serviert. Von der Theke bis hin zu den kleinen gemütlichen Räumen sowie der begrünten Terrasse wurde hier auf jede Einzelheit geachtet, damit das Essen im MyPham zum Erlebnis wird – Ein Ausflug, den man mit allen Sinnen genießt und so schnell nicht wieder vergisst im Restaurant München.

Ohne viel Werbung hat sich der moderne Feinkost-Asiate bereits derart rumgesprochen, dass man jetzt schon schwer einen Tisch reservieren kann. Das ist auch in den Sozialen Medien wie Tiktok und Instagram angekommen, wo kein Tag vergeht, ohne dass die Besucher sich mit Bildern von den künstlerisch hergerichteten Speisen schmücken und auf Ihren Profilen Ihre Bewunderung kundtun.

Für Hai, wie er von seinen Freunden genannt wird, ist es eine schmeichelnde Entlohnung seiner harten Arbeit. Denn er hat viel experimentiert und die über Generationen hinweg weitergegebenen Familienrezepte mit dem nötigen Respekt weitergetragen und weiterentwickelt, um dahin zu kommen, wo er jetzt ist. Auch deshalb fällt es ihm schwer, seine Küche genau zu definieren. Der gebürtige Vietnamese hat alle Komponenten der asiatischen Kultur, von Vietnam über Thailand bis nach Frankreich, vereint und so eine innovative Fusionsküche für Geist und Gaumen kreiert, die auf höchstem Niveau auf die Teller gebracht werden. Abgerundet werden die Speisen, von der gut sortierten und abgestimmten Weinkarte.

Ihr Asia Restaurant München. Das Lokal eignet sich aufgrund des einzigartigen Ambientes auch hervorragend für Hochzeitsfeiern, Geburtstagsfeiern und Weihnachtsfeiern. Für die Firmen in der Umgebung bietet die Familie Pham einen Heimservice der einzigartigen Speisen an. Tische sollten am besten über die Internetseite oder telefonisch reserviert werden.

Sie kümmern sich um Ihre Gäste, wir um die kulinarische Begleitung!

Das Aimy Restaurant ist Ihr Partner für asiatische Köstlichkeiten, frisch zubereitet und abwechslungsreich. Wir bieten Ihnen unser Catering für Business-Events und private Anlässe. Unser Gastronomie- und Event-Team steht Ihnen für Ihre Catering- und Veranstaltungswünsche jeder Art und für jeden Anlass zur Verfügung.

Firmenkontakt

Aimy Restaurant München

Viet Hai Pham

Brienner Str. 10

80333 München

089 45212755

info@aimy-restaurant.de

https://aimy-restaurant.de/

