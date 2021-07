Ascom und Deutsche Telekom schliessen wichtigen Rahmenvertrag mit Universitätsklinikum Bonn ab

Das Universitätsklinikum Bonn (UKB) hat Ascom zusammen mit der Deutschen Telekom mit dem Roll-out mobiler Kommunikations- und Alarmmanagement-Lösungen beauftragt.

Das Roll-out umfasst mehrere tausend Ascom Myco 3 Smartphones und Applikationslösungen zur Optimierung der Pflege- und stationsübergreifenden Kommunikationsprozesse. Das UKB ist darauf angewiesen, auf dem gesamten Gelände des Universitätsklinikums eine ausfallsichere, mobile Kommunikationslösung sicherzustellen, um die Pflege und das Klinikpersonal in der täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen.

Die Lösung von Ascom und der Deutschen Telekom bietet dem UKB mit dem Ascom Myco 3 eine flächendeckende mobile Telefonie mit speziell optimiertem Roaming-Verhalten (Mobilfunk/WLAN).

Bereits heute arbeitet Ascom an einer innovativen 5G-Lösung, die auf einer bereits erprobten 4G-Technologie (LTE) aufbaut. Prof. Holzgreve, der Ärztliche Direktor und Vorstandsvorsitzende des UKB führt aus: „Unser UKB-Campus mit über 8000 Mitarbeitern:innen und über 400 000 Patienten:innen jährlich war gut geeignet, eine innovative Lösung auf einem geschlossenen 5G-Campus auf dem Venusberg in Bonn zu etablieren. Eine Weiterentwicklung in Richtung 5G erfolgt mit folgenden Zielen:

– Erhöhung des verfügbaren Spektrums und der gesamten verfügbaren Bandbreiten pro Endgerät mit dem Ziel, Prozesse und Arbeitsabläufe noch effizienter und sicherer zu unterstützen.

– Verbesserte Skalierbarkeit von Endgeräten im selben Frequenzbereich.

– Verringerung der Latenzen für eine zuverlässige Near-Realtime-Kommunikation und dem Alarmmanagement.

– Robuste und störsichere Kommunikation durch die Zuweisung eigener oder reservierter Frequenzen.“

Myco 3 ist ein Multifunktionsgerät und verfügt über einen professionellen Barcode-Scanner, einen Messenger- und Taskmanagementdienst für Kliniken, eine Informations- und Alarmweiterleitungssystem innerhalb des Universitätsklinikums und gewährt einen 24/7 Schichtbetrieb.

Valerio Signorelli, Managing Director Ascom DACH, betont: „Wir freuen uns sehr, gemeinsam mit der Deutschen Telekom dieses Leuchtturmprojekt im Universitätsklinikum Bonn gewonnen zu haben und das UKB im Roll-out als langfristiger Partner zu unterstützen. Alle Beteiligten arbeiteten lange eng zusammen, um eine optimale Lösung zu entwickeln, die einen Beitrag leistet, um Klinikmitarbeitende in ihrer wichtigen Arbeit täglich zu entlasten.“

Dieter Padberg, CIO / IT-Direktor Universitätsklinikum Bonn sagt: „Das UKB hat mit der Deutschen Telekom und Ascom sehr eng zusammengearbeitet, um eine klinikweite Lösung für die mobile Kommunikation und das Alarmmanagement zu entwickeln. Das Myco 3 als mobiles Multifunktionstool wird im UKB genutzt, um die Mitarbeiter und besonders die Pflege zu entlasten und in ihren Workflows zu unterstützen.“

