Arvato Supply Chain Solutions nimmt neues Solarkraftwerk in Gennep in Betrieb

Energieeffiziente Logistikimmobilien für mehr Nachhaltigkeit

Gütersloh/Gennep – Arvato Supply Chain Solutions investiert im Rahmen seiner Nachhaltigkeitsstrategie massiv in umweltfreundliche Technologien. Bislang hat der international agierende Supply Chain- und E-Commerce-Dienstleister rund 800.000 Euro aufgewendet, um die Logistik- und Distributionszentren in seinem weltweiten Netzwerk mit verschiedenen Maßnahmen nachhaltiger zu gestalten. Dazu zählt unter anderem die Installation von leistungsstarken Photovoltaikanlagen, die zurzeit an sieben Standorten geplant oder bereits implementiert werden. Erst vor kurzem wurde in der niederländischen Gemeinde Gennep auf dem Betriebsgelände in Heijen ein Solarkraftwerk mit 27.076 Sonnenkollektoren in Betrieb genommen. Damit ist es eines der größten dachgebundenen Projekte in den Niederlanden. Es hat eine Leistung von mehr als 10.000 Megawattstunden (MWh) im Jahr und deckt den Energiebedarf von rund 3.300 Haushalten ab.

Das Besondere an diesem Solarkraftwerk ist, dass die erzeugte Energie nicht nur von Arvato Supply Chain Solutions in Gennep genutzt werden kann. Es versorgt auch die anderen Standorte von Arvato Supply Chain Solutions in den Niederlanden mit Ökostrom.

„Mit der Photovoltaikanlage in Gennep reduziert Arvato Supply Chain Solutions seinen CO2-Fußabdruck um 4.100 Tonnen pro Jahr, was der jährlichen Kompensation von mehr als 416.600 Bäumen entspricht. Damit leistet die Anlage einen wichtigen Beitrag zur konzernweiten Umweltbilanz“, erläutert Marcel Orth, der das Projekt als Operations Excellence Manager bei Arvato Supply Chain Solutions in den Niederlanden vorangetrieben hat. Ziel des gesamten Bertelsmann-Konzerns, zu dem auch Arvato Supply Chain Solutions gehört, ist es, bis zum Jahr 2030 komplett klimaneutral zu sein. „Dazu gehört unter anderem, dass wir im Rahmen unserer eigenen Klimastrategie den Stromverbrauch zu 100 Prozent auf Ökostrom umstellen und die standortbezogenen Treibhausgase (Scope 1+2) um 50 Prozent reduzieren“, erklärt Andreas Barth, President Tech und Group Head of Corporate Responsibility & Sustainability bei Arvato Supply Chain Solutions. „Da wir als Supply-Chain-Management- und E-Commerce-Dienstleister jedoch Leistungen erbringen, bei denen wir die Erzeugung von Treibhausgasen nicht zu 100 Prozent vermeiden können, werden wir für die verbleibenden 50 Prozent Kompensationsmaßnahmen anwenden.“

Auch an anderen Standorten wurden bereits umfangreiche Nachhaltigkeitsmaßnahmen umgesetzt, die zur Erreichung der Klimaziele beitragen. Neben dem Bezug von reinem Ökostrom und der Umstellung auf LED-Beleuchtung werden beispielweise moderne Wärmerückgewinnungs-systeme mit Druckluftkompressoren genutzt, um den Gasverbrauch für Heizwärme kontinuierlich zu verringern. Für weitere Einsparungen sorgen umgerüstete Luftfilter, Nachtabsenkungen der Temperaturen innerhalb der Lagerbereiche und die Kopplung von Fenstern und Klimaanlagen, die sich ausschalten, sobald ein Fenster geöffnet wird. Darüber hinaus wurden an einzelnen Standorten energieeffiziente Blockheizkraftwerke als Übergangstechnologie und nachhaltige Geothermie-Anlagen installiert. „Bei der Optimierung schauen wir ganz genau, welche grünen Technologien und Maßnahmen für den Standort geeignet sind und sich dort optimal umsetzen lassen“, sagt Olaf Pack, Vice President Real Estate bei Arvato Supply Chain Solutions. „Denn diese Projekte tragen nicht nur zur Erreichung unserer Klimaschutzziele bei, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsförderung in den jeweiligen Gemeinden.“

Arvato Supply Chain Solutions ist ein innovativer und international führender Dienstleister im Bereich Supply Chain Management und E-Commerce. In den Bereichen Telecommunications, Tech, Corporate Information Management, Healthcare, Consumer Products und Publisher trifft jeder Partner auf seinen Industriespezialisten. Rund 16.000 Mitarbeiter arbeiten weltweit an Dienstleistungen und praxisorientierten Lösungen. Mithilfe neuester digitaler Technologien entwickelt, betreibt und optimiert Arvato komplexe globale Supply Chains und E-Commerce Plattformen und wird damit zum strategischen Wachstumspartner seiner Kunden. Arvato verbindet das Know-how der Menschen mit den richtigen Technologien und passenden Geschäftsprozessen und steigert so messbar die Produktivität und Leistung seiner Partner.

Arvato Supply Chain Solutions ist Teil von Arvato, einem international agierenden Dienstleistungsunternehmen. Mehr als 80.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in fast 40 Ländern entwickeln und realisieren für Geschäftskunden aus aller Welt innovative Lösungen. Diese umfassen SCM- und IT-Lösungen sowie Finanz- und Kundenkommunikationsdienstleistungen und werden laufend mit den Innovationsschwerpunkten Automatisierung und Daten/Analytics weiterentwickelt.

Auf das Lösungsportfolio von Arvato setzen weltweit renommierte Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen – von Telekommunikationsprovidern und Energieversorgern über Banken und Versicherungen bis hin zu E-Commerce-, IT- und Internetanbietern.

Arvato ist ein Unternehmensbereich von Bertelsmann.

