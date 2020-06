Die ARTFAIR MANNHEIM ist eine virtueller Kunstmesse mit Fokus auf Interaktion und Austausch. Eine regional verankerte und gleichzeitig überregional aufgestellte Online Veranstaltung entsteht und soll Galeristen und Künstlern gleichfalls eine wirtschaftliche und kulturelle Bühne bieten. Gleichzeitig sollen Sammler und Kunstinteressierte die Möglichkeit haben, mit den Teilnehmern in Interaktion zu treten, das heißt die Galeristen und Künstler nehmen die Besucher via Webcam mit in ihr Atelier, zeigen Werke, führen Gespräche oder präsentieren einen virtuellen Rundgang durch eine aktuelle Ausstellung.

Bei der virtuellen Messe, werden die Besucher an den Eventtagen 3.7./ 4.7. wie bei einer realen Messe am Infostand persönlich begrüßt und erhalten hier den Katalog zur Messe. Im Foyer können sich die Teilnehmer und Besucher austauschen und am Rahmenprogramm im Auditorium teilnehmen. Hier wird auch der ZEIT Autor Wolfang Ullrich über die Reproduzierbarkeit als wichtig gewordenes Qualitätskriterium in seinem Vortrag “Die zwei Orte der Kunst: Original und Reproduktion” sprechen.

Diese Form des Kunsthandels ist als Investition in die Zukunft zu sehen – eine Entwicklungschance für den Kunsthandel, neue Formate auszuprobieren, Kooperationen einzugehen, den Kunstbereich durch Zusammenhalt gemeinsam zu stärken und so von der Aufmerksamkeit der Veranstaltung gemeinsam zu profitieren.

Neben dem aktuellen Bedarf soll unsere Initiative einen Beitrag für die Kunstszene leisten und auch andere unterstützen: Hierfür haben wir speziell für die Künstler sogar die Charity Aktion “Von der Kunst für die Kunst – Sei mit einem Messestand dabei und bezahl” soviel du kannst” gestartet. Für Besucher ist die Messe kostenfrei.

Alle Infos und Anmeldungen finden sich unter www.artfair-mannheim.de

Die Prince House GmbH ist eine Firma (junges StartUp), die in Mannheim eine Galerie – die Prince House Gallery betreibt.

Kontakt

Prince House GmbH

Eva Herzer

Hauptstraße 78

68259 Wilhelmsfeld

+49 (0) 1752289361

artfair-mannheim@princehouse.de

http://www.princehouse.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.