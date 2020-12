Aroniasaft: Corona-Schutz aus der Natur?

Aroniasaft – bei GRANAR.de

Im Rahmen einer Labor-Studie, an der das Institut für Molekulare Virologie am Universitätsklinikum Ulm, das Labor Prof. Dr. G. Enders MVZ in Stuttgart und das auf Naturheilkunde-Produktentwicklung spezialisierte Unternehmen CogniVerdeGmbH Groß-Umstadt mitwirkten, wurden Aroniasaft, Granatapfelsaft und grüner Tee hinsichtlich Ihrer Wirkung zu Covid-Viren geprüft. Laut dem Ergebnis kann Aroniasaft bis zu 97% die Virenauswirkungen hemmen. Der Granatapfelsaft und grüner Tee kommen auf bis zu 80% und sind daher auch sehr stark wirksam.

Uns interessiert natürlich besonders der Granatapfelsaft. Bei dieser Studie wurde ein Konkurrenzprodukt getestet, welches wir auch kennen. Wir möchten das Konkurrenzprodukt nicht schlecht reden, aber unser Granatapfelsaft unterscheidet sich nochmal wesentlich in 2 Punkten:

1. Naturtrüb vs. Gefiltert: Der untersuchte Saft ist ein gefilterter klarer Saft. Wir führen nur naturtrübe Säfte, da Schwebestoffe zum einen für einen “echten” Geschmack sorgen und zum Anderen wichtige Inhaltsstoffe beinhalten.

2. Direkt abgefüllt vs. Abfüllung in D: Wir lassen unsere Direktsäfte vor Ort in der Türkei abfüllen. Dadurch werden die Säfte nur einmal erhitzt. Beim Konkurrenzprodukt erfolgt zunächst eine Lieferung in großen Fässern (bei der Füllung in diese Fässer wird bereits einmal erhitzt) und hier in D wird nochmal in Flaschen angefüllt, d.h. man erhitzt zweimal den Saft. Jedes Erhitzen reduziert wichtige Wirkstoffe im Saft bzw. generell in Lebensmitteln.

Zum Aroniasaft:

Diese Studie wurde am Freitag veröffentlicht und am Freitagabend waren wir mit unserem Aroniasaft-Bestand ausverkauft. Auch unser zuverlässiger Lieferant und Partner “Obsthof Stockinger” wurde überrollt und hat knapp 4.000 Liter in 24 Stunden verkauft. Momentan ist der Lagerbestand leer, aber wir erwarten zu Donnerstag/Freitag (17.18.12.2020) eine neue Lieferung. Jetzt Aroniasaft kaufen.

Hier finden Sie Informationen zu der Studie:

www.n-tv.de/wissen/Aroniasaft-gegen-Coronaviren-Denkbar-aber-nicht-erwiesen-article22226759.html

www.ots.at/presseaussendung/OTS_20201210_OTS0235/corona-studie-gibt-hoffnung

www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.10.30.360545v1.full

GRANAR ist ein Multi-Channel-Handelsunternehmen und wurde im Jahre 2012 gegründet. Vom Stammsitz Sprockhövel werden Bio-Direktsäfte und Gourmet-Feinkost über den eigenen Onlineshop und über internationale Marktplätze europaweit vertrieben. Mittlerweile gehört GRANAR zu den Marktführern bei hochwertigen Granatapfel Direktsäften. Der Bestseller ist der Granatapfelsaft aus reiner Fruchtkernpressung!

Bio-Direktsäfte, edle Trockenfrüchte und Feinkost in Gourmet-Qualität runden das Angebot ab.

Alle Hersteller und Lieferanten sind dem Firmeninhaber persönlich bekannt, jede Produktionsstätte wurde vor der Zusammenarbeit vor Ort in der Türkei begutachtet.

Auch mit unseren Lieferanten in Deutschland und Österreich führen wir regelmäßig Gespräche, um die Qualität der Produkte und die Zusammenarbeit auf dem höchsten Niveau zu halten. Hierbei sind zu erwähnen “SABEX” in Wien, “Cristal” in Duisburg oder “Obsthof Stockinger” in der Pfalz.

Wir finden, dass die Qualität und Herkunft der Produkte, ebenso wie Menschlichkeit und gute Zusammenarbeit eine große Rolle für GRANAR spielen. Aktuell weitet GRANAR seinen bisher reinen Online-Vertrieb auf Handel und Gastronomie aus.

Kontakt

GRANAR GmbH

Cetin Ünsal

Wuppertaler Str. 80

45549 Sprockhövel

023249161313

marketing@granar.de

https://granar.de/

