Arbeitsschutzstandard COVID-19

SGM bietet Onlinekurse für Unternehmen und Mitarbeiter

Angesichts der anhaltenden COVID-19-Pandemie haben auch wir von SGM Educational Solutions uns gefragt, wie wir in diesen unsicheren Zeiten helfen können. Als erfahrener Dienstleister im Bereich digitalisierter Bildung lag die Antwort nahe: Mit dem, was wir am besten können. Klarheit schaffen durch digitale Wissensvermittlung.

Dieser Tage öffnen viele Einrichtungen sowie der stationäre Handel zum ersten Mal wieder ihre Türen. Strenge Richtlinien sollen den Schutz von Mitarbeitern und Kunden sicherstellen. Um bei Verordnungen und Vorgaben den Überblick zu bewahren, hat SGM Educational Solutions gemeinsam mit dem Partner brainshuttle group und der Beratungsgesellschaft für Arbeitsschutz nagel & kollegen einen Onlinekurs mit allen relevanten Schutzmaßnahmen rund um COVID-19 entwickelt.

Ob von Zuhause, am Arbeitsplatz oder mobil unterwegs: Der Onlinekurs vermittelt in weniger als 30 Minuten auf nahezu allen Endgeräten (Smartphone, Tablet, PC) alle relevanten Sicherheits- und Schutzmaßnahmen, um Mitarbeiter und Kunden sicher in den Alltag zurückzuführen. Auf www.arbeitsschutzstandard.de sind die Vorgaben und Empfehlungen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales in einem leicht verständlichen und interaktiven Kurs zusammengefasst.

Kompakt aufbereitete Inhalte, kurze Testaufgaben, individualisierte Teilnehmerzertifikate und praktische Materialien und Hilfestellungen unterstützen Unternehmen dabei ihre Kunden und Mitarbeiter unter Einhaltung der Vorgaben des Bundes unkompliziert, sicher und gesund durch die Krise führen.

Für Unternehmen ist der Kurs ab sofort ab € 8,95 pro Lizenz erhältlich mit anschließendem Mengenrabatt. Die Business-Lizenzen enthalten zusätzliches Informations- und Arbeitsmaterial. Einzelpersonen erhalten derzeit rabattiert eine Lizenz ab € 4,95.

SGM Educational Solutions ist ein junges Unternehmen mit Tradition. 2007 durch den erfahrenen Gründer und ex-Fraunhofer Manager Boris Groth gegründet, steht SGM heute mit innovativen, einzigartigen Ansätzen sowie skalierbaren, digitalen Services für einen Paradigmenwechsel im E-Learning. Eingebunden in einem Unternehmensverbund, der über jahrzehntelange Erfahrungen – speziell im Bereich der digitalisierten Wissensvermittlung – verfügt, greift SGM auf ein umfangreiches Know-How zurück. Dabei bedient SGM sowohl Institute und Universitäten als auch Unternehmen und Akteure aus Industrie und Wirtschaft. Weitere Informationen finden Sie unter www.sgm-berlin.de

