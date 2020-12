ARAG Recht schnell…

Aktuelle Gerichtsurteile und Themen auf einen Blick

+++ Frische 20 Euro-Scheine +++

Ab diesem Jahr kommen 20 Euro-Scheine wie geliftet aus der Notendruckerei und werden nach und nach in den Bargelkreislauf gebracht. Um die viel genutzten Scheine haltbarer und unempfindlicher für Schmutz zu machen, werden sie mit einem Speziallack überzogen. Diese Prozedur haben Fünfer- und Zehner-Scheine bereits hinter sich. Sie werden schon seit 2013 nur noch beschichtet in den Umlauf gebracht. Die alten Geldscheine behalten nach Auskunft der ARAG Experten trotzdem ihre Gültigkeit.

+++ Krankengeld trotz verspäteter Krankmeldung +++

Ein Versicherter, der wegen Arbeitsunfähigkeit Krankengeld erhält, muss spätestens am nächsten Werktag nach dem Ende der zuletzt festgestellten Arbeitsunfähigkeit deren Fortdauer ärztlich bescheinigen lassen, damit er weiterhin krankengeldberechtigt ist. Wird er an diesem Tag aus organisatorischen Gründen von der Arztpraxis auf einen späteren Termin verwiesen, so kann die gesetzliche Krankenkasse die Zahlung von Krankengeld nicht mit dem Argument verweigern, die Arbeitsunfähigkeit sei nicht lückenlos festgestellt worden. ARAG Experten verweisen auf das entsprechende Urteil des Landessozialgericht Hessen (Az.: L 1 KR 179/20).

Sie wollen mehr erfahren? Lesen Sie die aktuelle Entscheidung des LSG Hessen.

