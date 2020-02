ARAG bringt neue Reiseversicherung auf den Markt

ARAG ReiseProtect

– ARAG ReiseProtect auch als innovative Kurzzeitpolice für eine einzelne Reise bis 90 Tage

– Besonderheit im Markt: Reisevertrags-Rechtsschutz rundet Angebot ab

– Preis unabhängig vom Alter und Familienbegriff unabhängig vom gemeinsamen Wohnsitz

– Modular nach individuellem Bedarf wählbar – bis hin zum Komplett-Paket

Optimal geschützt auf Reisen: Mit ARAG ReiseProtect bietet der ARAG Konzern ab sofort ein neuartiges passgenaues Versicherungs-Konzept an. Es ist als Jahrespolice und als innovative Kurzzeitpolice abschließbar. Die Kurzzeitpolice in vier Varianten ermöglicht es, sich situativ und flexibel individuell abzusichern. Die Jahrespolice bietet ganzjährig einen starken Rundumschutz bei Reisen. Neu im Markt ist der integrierte Reisevertrags-Rechtsschutz. Er greift etwa bei Reisemängeln, Flugverspätungen oder Reiseveranstalter-Insolvenz. „Mit ARAG ReiseProtect bieten wir eine einzigartige, modulare Absicherungsmöglichkeit rund ums Reisen. Dazu haben wir Leistungen aus unseren drei Versicherungssegmenten schlüssig miteinander verbunden“, unterstreicht Dr. Matthias Maslaton, Konzernvorstand Vertrieb, Produkt und Innovation bei der ARAG SE.

Herkömmliche Reiseversicherungen sind meist über Reisebüros und -veranstalter erhältlich. Sie decken oft nur einzelne Bereiche ab oder umfassen Standard-Bündel von Versicherungsleistungen. ARAG ReiseProtect bietet Urlaubern hingegen eine bedarfsgerechte modulare Absicherung. Das Komplettpaket umfasst Reiserücktritt, Reisegepäck, Auslandskrankenschutz, Fahrzeugausfall- und Notfallschutz sowie sogar Verkehrs- und Reisevertrags-Rechtsschutz. Beim Auslandskrankenschutz sind bei der Kurzzeitpolice bis zu 90 Reisetage und bei der Jahrespolice bis zu 60 Tagen pro Reise abgesichert. Dies liegt klar über dem Marktschnitt. Das Alter der Kunden hat keinen Einfluss auf den Preis aller ARAG ReiseProtect-Policen. Darüber hinaus ist die Absicherung einer Familie sehr weit gefasst: Der oft maßgebliche gemeinsame Wohnsitz spielt keine Rolle. Als Familie sind 2 Erwachsene und bis zu 5 Kinder versichert – darunter fällt eine Patchworkfamilie ebenso wie Großeltern, die mit ihren Enkeln auf Reisen gehen.

Die Kurzzeitpolice ARAG ReiseProtect bietet Schutz für einzelne Reisen zwischen 1 und 90 Tagen in den Produktvarianten Basic, All Inclusive (ohne Reiserücktritt), All Inclusive Premium (mit Reiserücktritt) und Backpacker. Sie ist ausschließlich rein digital abschließbar über www.ARAG.de sowie einzelne Makler und endet automatisch nach der Reise. Die Jahrespolice ARAG ReiseProtect 365 umfasst alle Reisen innerhalb eines Jahres in den Varianten Single, Paar und Familie. Sie ist über die ARAG Vertriebspartner, über Makler sowie online auf www.ARAG.de abschließbar.

Preisbeispiele: Eine Kurzzeitpolice der Variante All Inclusive für ein Paar bei einem Kurztrip von 1 – 4 Tagen in Europa kostet ab 53 Euro. Die Kurzzeit-Variante für einen Backpacker mit weltweiter Deckung und einer Reisedauer von 60 Tagen kostet ab 165 Euro. Die Jahrespolice ARAG ReiseProtect 365 für eine Familie (2 Erwachsene mit bis zu 5 Kindern) gibt es für 249 Euro.

Die wichtigsten Leistungsbestandteile von ARAG ReiseProtect und ReiseProtect 365 im Überblick und weitere Informationen zur neuen Reiseversicherung stehen zum Download bereit unter:

https://www.arag.com/de/presse/pressemitteilungen/group/00531/

Die ARAG ist das größte Familienunternehmen in der deutschen Assekuranz und versteht sich als vielseitiger Qualitätsversicherer. Neben ihrem Schwerpunkt im Rechtsschutzgeschäft bietet sie ihren Kunden in Deutschland auch attraktive, bedarfsorientierte Produkte und Services aus einer Hand in den Bereichen Komposit, Gesundheit und Vorsorge. Aktiv in insgesamt 19 Ländern – inklusive den USA, Kanada und Australien – nimmt die ARAG zudem über ihre internationalen Niederlassungen, Gesellschaften und Beteiligungen in vielen internationalen Märkten mit ihren Rechtsschutzversicherungen und Rechtsdienstleistungen eine führende Position ein. Mit über 4.100 Mitarbeitern erwirtschaftet der Konzern ein Umsatz- und Beitragsvolumen von 1,7 Milliarden EUR.

