APS trifft ERP im Bundle: DUALIS und Vectotax kooperieren

Mit GANTTPLAN und TaxMetall greifen künftig zwei Technologien zur Prozessoptimierung für Unternehmen der Metallbranche ineinander

Dresden, 03. Juni 2020 – Das APS (Advanced Planning and Scheduling)-System GANTTPLAN der DUALIS GmbH IT Solution ( www.dualis-it.de) und das ERP-System TaxMetall der Vectotax Software GmbH ( www.vectotax.de) sind ab sofort im Bundle verfügbar. Die Kombination der Feinplanungssoftware von DUALIS mit dem ERP-System von Vectotax unterstützt unter anderem die Planungsgenauigkeit von Maschinen und damit die Effizienz sowie Transparenz von Fertigungsprozessen. Mit den Funktionalitäten der Lösung werden kleine und mittelständische metallverarbeitende Lohnfertiger und Unternehmen aus dem Maschinenbau adressiert.

GANTTPLAN von DUALIS ist ein APS-System (Advanced Planning and Scheduling), das von Unternehmen unterschiedlicher Branchen zur Auftragsfeinplanung eingesetzt wird. Mit der Software können Planer unter anderem Produktionsaufträge präzise unter Einbezug aller Ressourcen und Kapazitäten terminieren und Ergebnisse im grafischen Leitstand einsehen. GANTTPLAN ist als autarke Lösung verfügbar, bildet aber auch in Verbindung mit verschiedenen MES- und ERP-Lösungen eine Gesamtlösung.

Optimierte Produktionsplanung mit modularer Branchenlösung

Vectotax und DUALIS haben in der Vergangenheit bereits erfolgreich gemeinsame Projekte realisiert und intensivieren nun ihre Zusammenarbeit mit einer Partnerschaft. TaxMetall, das ERP von Vectotax, sollte um eine Lösung ergänzt werden, die mehr Funktionalität in Richtung Mittelstand erzielt und beispielsweise Multiressourcen-Planung im Standard ermöglicht. Mit der Anbindung an TaxMetall wird GANTTPLAN Unternehmen der Metallbranche zugänglich gemacht. Das modular aufgebaute ERP-System ist eine On-Premise-Lösung mit dem MS SQL-Server als Datenbank. Die Synchronisierung der Daten mit GANTTPLAN erfolgt über Schnittstellen wie DBSync.

In Kombination mit TaxMetall trägt das APS-System somit unter anderem zur erforderlichen Transparenz sowie einem lückenlosen Informationsfluss zwischen den Planungs- und Produktionsebenen bei. Außerdem soll durch die Zusammenarbeit der Vertrieb von GANTTPLAN im Bereich Metallverarbeitung, Lohnfertiger und Maschinenbau gefördert werden.

“Mit unserer ganzheitlichen APS-/ERP-Lösung können produzierende Unternehmen unter anderem den Einsatz von Maschinen, Personal und Werkzeugen flexibel planen. Dadurch ergeben sich Vorteile wie Planungssicherheit, Kosten- und Zeiteinsparungen in der Fertigung und vieles mehr. Die DUALIS-Lösung hat uns mit ihrer Planungsphilosophie in den gemeinsamen Projekten überzeugt. So können wir die branchenspezifischen Anforderungen unserer mittelständischen Zielgruppe ideal erfüllen”, erklärt Martina Bomm, Geschäftsführerin der Vectotax Software GmbH.

Heike Wilson, Geschäftsführerin der DUALIS GmbH IT Solution, ergänzt: “Vectotax ist als ERP-Systemhaus mit Kunden aus der mechanischen Verarbeitung ein wichtiger Multiplikator für uns. Gemeinsam werden wir neue Funktionalitäten für diese Branche entwickeln und das Produkt-Bundle im Markt etablieren.”

Die 1990 gegründete DUALIS GmbH IT Solution – eine Tochtergesellschaft der iTAC Software AG – hat sich auf die Entwicklung von Software und Dienstleistungen rund um Simulation, Prozessoptimierung und Auftragsfeinplanung spezialisiert. Zur Produktpalette zählen das Feinplanungstool GANTTPLAN, die 3D-Simulationsplattform Visual Components und das Hallenplanungstool AREAPLAN. Die DUALIS-Produkte sind in zahlreichen namhaften Anwendungen in der Großindustrie und in mittelständischen Unternehmen im Produktions- und Dienstleistungssektor integriert. Consulting und Services zur strategischen und operativen Planung runden das Leistungsspektrum von DUALIS ab.

