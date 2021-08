APROS Consulting erhaelt Urkunde für soziales Engagement

Nach der letztjährigen Auszeichnung als beispielhaftes Unternehmen beim LEA-Mittelstandspreis des Landes Baden-Württemberg für soziale Verantwortung wurde die APROS Consulting & Services GmbH auch in diesem Jahr als sozial engagiertes Unternehmen prämiert. Mit seinem Calwer Sozialpartner, der Marke XCYC, freuen sich APROS und die GWW Sindelfingen über die Urkunde. Das soziale Engagement, der im Wettbewerb teilnehmenden Unternehmen, wurde nun bei einer virtuellen Veranstaltung mit der Landesministerin für Wirtschaft, Arbeit, Tourismus Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut MdL und Vertretern der Diakonie, Caritas und vielen mehr geehrt.

Das APROS Team um Geschäftsführer Volker Feyerabend baut das langjährige finanzielle und aktive Engagement für soziale Vereine und Organisationen stetig aus. Als Mitglied der TOP Sozial Charta und für seine Corporate Social Responsibility (CSR) Strategie zertifiziertes „TOP Sozial“ Unternehmen, stellte die Reutlinger Unternehmensberatung, PR- und Werbeagentur insgesamt bereits circa 115.000 Euro für ihr soziales Engagement bereit. Darüber hinaus fließen derzeit pro Jahr weitere rund 15.000 Euro und mehr als ein halbes Mannjahr in ehrenamtliche, soziale Projekte. Vielfältige Beirats-, Vorstands- oder andere Funktionen in Vereinen und sozialen Organisationen werden dabei von den Mitarbeitern übernommen. Auch die Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Infrastruktur und das Sponsorenmanagement von Vereinen und sozialen Organisationen wird aus-, aufgebaut oder unterstützt. Die Arbeit, die das Team nicht nur im Hintergrund leistet, ist unschätzbar wertvoll.

So wurde dieses Jahr vom Reutlinger Team der Unternehmensberatung, Werbe-, PR- und Marketingagentur ein soziales Inklusions-Projekt mit der Gemeinnützige Werkstätten und Wohnstätten GmbH Campus Mensch im Bereich XCYC Lastenfahrräder eingereicht. Die GWW/ Campus Mensch schafft für Menschen mit Behinderung in den Landkreisen Böblingen und Calw Arbeits- und Wohnplätze in geeigneter Form und stellt die notwendigen Hilfe- und Förderleistungen an über 20 Standorten für etwa 1300 Menschen zur Verfügung. APROS unterstützt Campus Mensch in vielfältiger Weise. Ein intensiver Wissensaustausch, Praktika und weitere Unterstützung bei Öffentlichkeitsarbeit, Strategie und Marketing zeichnen das Kooperationsprojekt aus.

Ausgelobt wird der Lea-Mittelstandspreis von Caritas, Diakonie und dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Württemberg. Der Wettbewerb soll weitere Unternehmen zu sozialem Engagement motivieren. APROS erfüllt hier sichtlich eine starke Vorbildfunktion, die weit über die Reutlinger Region hinaus geht.

Weitere Informationen:

www.APROS-Consulting.com

www.TOP-Sozial-Charta.de

www.xcyc.de

Wir sind Spezialisten mit Erfahrung aus Management und Fachbereichen mit ergänzendem Know-How.

Als Dienstleister können wir Ihre Arbeit durch unsere Services unterstützen.

Know-how und Do-how Idee und Umsetzung

Sie bekommen nicht nur Konzepte. Wir erarbeiten schnell und unbürokratisch gemeinsame, individualisierte Lösungen. Diese planen wir praxisnah, setzen diese um und überprüfen.

Wir verstehen bestehende Grenzen und überwinden diese innovativ aber verträglich.

Um der zunehmenden Internationalisierung Rechnung zu tragen, arbeiten wir weltweit und sind an verschiedenen Standorten.

Wir folgen konsequent der Philosophie – Umsetzbarkeit ist der Schlüssel der Beratung – und lassen uns daran messen.

Firmenkontakt

APROS Int. Consulting & Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen – Reutlingen

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

https://www.APROS-Consulting.com

Pressekontakt

APROS Services

Volker Feyerabend

Rennengaessle 9

72800 Eningen- Germany

49 (0)7121-9809911

info@APROS-Consulting.com

http://www.apros-consulting.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.