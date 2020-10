apilio-Programm für Expertenmarketing startet

Umsetzungskurs: #OnlinePR – mit Expertise sichtbar

ahlendorf communication – PR-Beratung für innovative Start-ups und Mittelstand – ruft das Programm “apilio” für Expertenmarketing ins Leben. Das Angebot zu authentischer Sichtbarkeit im Business richtet sich an Unternehmer:innen und Autor:inn:en. “Mit Online-Kursen und in persönlicher Begleitung unterstütze und bestärke ich Geschäftsfrauen und -männer, mit ihrer Expertise sichtbarer zu werden und ihr Angebot in die Welt zu bringen”, erläutert Mandy Ahlendorf, Inhaberin von ahlendorf communication. “Viele Expert:inn:en fühlen sich von der Fülle an Möglichkeiten überfordert, wie sie sich im Netz präsentieren können und sollten.”

Der Kurs “#OnlinePR ist mehr als Facebook” führt in 4 Wochen durch die Vielfalt des digitalen Marketings für kleine Unternehmen. Praxisbezogen und mit Anleitung analysieren die Teilnehmenden, wo sie stehen. Auf der Basis gestalten sie ihren individuellen Weg in die Sichtbarkeit. “Authentische Sichtbarkeit ist für mich die individuelle Schnittmenge aus persönlichen Kompetenzen, Wunschkunden-Profil und Budget”, ergänzt Mandy Ahlendorf. Der nächste begleitete Kurs startet am 5. Oktober 2020. Auch über die Laufzeit hinaus stehen die Inhalte zum Bearbeiten und Vertiefen zur Verfügung.

Weitere Informationen: https://apilio.life/courses/onlinepr-ist-mehr-als-facebook-in-4-wochen-als-expertin-sichtbar

Details zum Kurs: #OnlinePR ist mehr als Facebook – in 4 Wochen als Expert:in sichtbar

Inhalte

– Analyse: Wunschkunden, Kompetenzen, Budget

– Content: Themen, Formate, Text, Ton, Video, Interview, Advertising

– Online-Welt: Keywords, SEO, Netzwerken, Blog, Newsletter, Medien, Events

– Social Media: Kanäle, Reichweite, Besonderheiten

– Events

– Umsetzung: Strategie, Plan, Umsetzungshäppchen

In den 4 Wochen

– definieren die Teilnehmenden, wo und wie sie Wunschkunden erreichen und begeistern

– entscheiden sie, was für sie passt und was sie guten Gewissens weglassen

– probieren sie offen und neugierig Verschiedenes aus und dehnen auch mal ihre Komfortzone

– lernen sie, ihre Impulse zu hören und umzusetzen

– freuen sie sich, mit Leichtigkeit in ihre Sichtbarkeit zu kommen

– gewinnen sie Klarheit über ihre weiteren Schritte

– gestalten sie ihren Weg und beweisen Mut zur Lücke

– entwickeln sie einen Plan für ihre Sichtbarkeit

– legen sie los und kommen ins Tun

Ablauf

– tägliche Lektionen von Montag bis Freitag über 4 Wochen

– tägliche E-Mail mit Impulsen

– tägliches Video

– tägliches PDF mit weiteren Informationen, Links und Aufgaben

– persönliche Begleitung

– betreute Facebook-Gruppe für Fragen und Austausch untereinander

– wöchentliche Frage-/Antwort-Session

Über ahlendorf communication

Inhaberin Mandy Ahlendorf berät und unterstützt seit über 20 Jahren innovative Start-ups und mittelständische Unternehmen aus Elektronik, Energie und Mobilität bei ihrer Öffentlichkeitsarbeit. Mit ahlendorf communication biete sie das breite Spektrum von PR-Konzeption und klassischer Pressearbeit über Webseiten inklusive SEO bis hin zu Messe-PR und Social Media. Als Expertin für Sichtbarkeit im Business bestärkt sie Einzelunternehmer:innen und Autor:innen in persönlichen Coachings, Vorträgen, Online- und Offline-Kursen, mit ihrem Angebot sichtbarer zu werden.

Weitere Informationen unter https://apilio.life

Firmenkontakt

ahlendorf communication (de)

Mandy Ahlendorf

Hermann-Roth-Str. 1

82065 Baierbrunn

+49 8941109402

mail@ahlendorf-communication.com

https://ahlendorf-communication.com

