Apéritif wie in Frankreich: Mit Champagne Nicolas Feuillatte den Sommer genießen

Chouilly / Windesheim, 29. Juli 2020. Apéritif bedeutet in Frankreich, die kleinen Dinge des Alltags zu feiern und den Sommer zu genießen. Wie gelingt das besser als mit dem Lieblings-Champagne der Franzosen? Mit Eiswürfeln in einem Glas Graphic Ice Rosé oder der kleinen Flasche One Fo(u)r Rosé von Champagne Nicolas Feuillatte am Handgelenk wird der Genuss mit Freunden zur Vie en Rose.

Am 4. August feiern wir in Deutschland und Österreich den Tag des Champagne – für unsere französischen Nachbarn ist der Sommer Grund genug, um anzustoßen. Champagne Nicolas Feuillatte ist dabei Frankreichs beliebteste Marke. Als jüngste der großen Champagne-Marken setzt Champagne Nicolas Feuillatte auf entspannte Genussmomente. Im Glas finden sich an lauen Abenden Rosé-Champagne, intensiv und frisch zu gleich.

Apéritif à la franaise

Für sommerliche Champagne-Stimmung sorgt Graphic Ice Rosé, ein frischer, fruchtbetonter Rosé-Champagne. Er eignet sich für einen Apéritif ganz im Champagne-On-Ice Trend: serviert bei 7 bis 8°C mit Eiswürfeln, Orangenscheiben und ein paar Stückchen Mango kommt er besonders gut zur Geltung. Zum Ausklang eines Sommerabends bringen Macarons oder eine Fruit Bowl mit exotischen Früchten Frankreich direkt nach Hause. Die Flaschenausstattung in Metallic Pink macht den Graphic Ice Rosé auch optisch zum absoluten Must-have.

Champagne Nicolas Feuillatte Graphic Ice Rosé, 0,75l, ist zu 50,90 EUR erhältlich bei Hawesko.

Champagne als Fashion-Statement

Die Flasche von One Fo(u)r Brut und One Fo(u)r Rosé ist das It-Piece für den Sommer: Die handliche 200ml-Größe hat eine Schlaufe, mit der sich der Champagne stilvoll wie eine Clutch am Handgelenk tragen lässt. Ob am Pool, im eigenen Garten oder beim Picknick mit den besten Freundinnen, One Fo(u)r von Champagne Nicolas Feuillatte wird zum liebsten Begleiter in diesem Sommer. One Fo(u)r Rosé hat eine zartrosa Farbe und ist von duftiger Frische im Geschmack. Das weiße Äquivalent One Fo(u)r Brut ist elegant, harmonisch und feinfruchtig.

Champagne Nicolas Feuillatte One Fo(u)r Brut ist zu 13,90 Euro und One Fo(u)r Rosé zu 14,90 Euro erhältlich. Verfügbarkeit im Weinhandel kann über vertrieb@feuillatte.de angefragt werden.

Diese Pressemitteilung sowie hochauflösende Bilder finden Sie zum Download unter:

http://www.panama-pr.de/download/NicolasFeuillatte-Sommer2020.zip

Besuchen Sie Champagne Nicolas Feuillatte auch auf Facebook oder Instagram:

https://www.facebook.com/Nicolas.Feuillatte.Deutschland/

https://www.instagram.com/nicolasfeuillatte

Unternehmen:

Champagne Nicolas Feuillatte ist ein Verbund von 82 Champagne-Genossenschaften mit 5.000 Champagne-Winzern, die zusammen rund 2.100 Hektar Rebflächen der AOC Champagne bewirtschaften. Am Sitz in Chouilly sind über 230 Mitarbeiter beschäftigt. CEO der Gruppe ist Christophe Juarez. Der Kellermeister Guillaume Roffiaen ist Agraringenieur und Önologe, begann 2014 als Leiter des Bereichs Önologie und Qualität und wurde 2017 zum Kellermeister ernannt.

Marke:

Die jüngste der großen Champagne-Marken wurde 1972 von Nicolas Feuillatte und Henri Macquart gegründet. Champagne Nicolas Feuillatte ist heute die meistverkaufte Champagne-Marke in Frankreich und erreicht im weltweiten Verkaufsranking Platz 3.

Firmenkontakt

Champagne Nicolas Feuillatte

Anne-Laure Domenichini

Plumecoq CD 40 A

F-51530 Chouilly

+33 3 26 59 64 65

a.domenichini@feuillatte.com

http://www.feuillatte.de

Pressekontakt

Panama PR GmbH

Tamara Stegmaier

Gerokstraße 4

70188 Stuttgart

0711664759712

t.stegmaier@panama-pr.de

http://www.panama-pr.de

Bildquelle: Champagne Nicolas Feuillatte