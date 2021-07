Aon wird offizieller Gesundheitspartner von Frankfurt Galaxy

Aon engagiert sich ab sofort bei der Frankfurter Football-Mannschaft und baut damit sein sportliches und soziales Engagement weiter aus

Hamburg, 7. Juli 2021 – Aon setzt sein sportliches und soziales Engagement weiter fort: Ab sofort wird das Dienstleistungs- und Beratungsunternehmen Gesundheitspartner der Football-Mannschaft Frankfurt Galaxy. Sichtbares Zeichen der Partnerschaft wird das Aon-Logo auf dem medizinischen Equipment und der Ausstattung des Ärzteteams. Aon war viele Jahren Partner von Manchester United und unterstützt zahlreiche sportliche Vereine und Veranstaltungen.

Frankfurt Galaxy ist Teil der neu gegründeten European League of Football (ELF). Die Liga startet mit acht Mannschaften aus Deutschland, Spanien und Portugal in die Saison 2021 und möchte den Football in Europa auf ein neues Level heben. Unter dem Motto „Believe.Grind.Achieve“ sollen die Fans echte sportliche Highlights erleben. Gleichzeitig ist es Ziel von Frankfurt Galaxy, über innovative Formate sportliche Vorbilder und Plattformen zur gesellschaftlichen Identifikation zu schaffen.

Aon schreibt mit der Partnerschaft die Geschichte seines sportlichen und sozialen Engagements konsequent fort. „Viele Jahre waren wir Partner von Manchester United und engagieren uns auch in der US Golf Liga“, erläutert Tobias Sticht, Regionalleiter der Region Mitte bei Aon. „Zudem unterstützen wir viele sportliche Veranstaltungen und Vereine. Da wir in der Rhein-Main-Region stark vertreten sind, liegt es für uns nahe, unsere Verbundenheit mit der Region durch die Partnerschaft mit Frankfurt Galaxy zu festigen. Gleichzeitig möchten wir natürlich auch unsere Bekanntheit stärken.“

Über die regionale Nähe hinaus sind auch inhaltliche Kriterien entscheidend für Aon: „In unserem Geschäftsbereich Health Solutions entwickeln wir Lösungen, mit denen Unternehmen die Gesundheit und Resilienz ihrer Arbeitskräfte stärken“, berichtet Nicoletta Blaschke, Director Health Solutions bei Aon. „Dazu gehören unter anderem Gesundheits- und Wellbeing-Programme, die beispielsweise physische, soziale und emotionale Bedürfnisse von Arbeitskräften erfüllen. Eine aktuelle Aon-Studie zeigt, wie positiv sich diese Programme auf Unternehmen und deren Performance auswirken. Darauf möchten wir mit unserem Sponsoring verweisen. Und nicht zuletzt möchten wir weitere Unternehmen motivieren, sich für Sport und Gesundheit zu engagieren.“

Teamplay, Fairness, Integrität, verbunden mit der Lust am Wettbewerb und der Ambition, Erster zu werden, mit Ausdauer und Kraft – all das sind Werte, die Aon und den Sport verbinden. Genau darauf gründet sich für Aon unternehmerischer Erfolg.

Aon ist ein führendes globales Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen, das eine breite Palette von Lösungen zu den Themen Risiko, Altersversorgung, Mitarbeitervergütung und Gesundheit anbietet. Weltweit arbeiten für Aon 50.000 Mitarbeiter in 120 Ländern. In Deutschland sind rund 1.650 Mitarbeiter an zwölf Standorten für das Unternehmen tätig. Die Deutschlandzentrale ist in Hamburg. Weitere Informationen über Aon finden Sie unter www.aon.de

