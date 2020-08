Anti-Stress-Klangschale – Die Planetenklangschale Merkur löst Stress auf

Sivash-Heilerde entsteht in der rosa, an Beta-Carotin reichen Sole. Sie lindert den Juckreiz bei Neurodermitis und hilft den Wunden besser abzuheilen. Sivash-Heilerde - Einzigartiger Soleschlick Der Soleschlick aus dem westlichen Teil des Salzsees Siwasch wird in der EU unter dem Namen SIVASH®-Heilerde vertrieben. Die Sivash-Heilerde kommt aus dem Siwaschsee in der natürlichen gebrauchsfertigen Form als Heilerde-Paste und wird bei Neurodermitis als Heilerde-Packung, ähnlich der Fangopackung, Schlammpackung,...