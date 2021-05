Ansturm auf Ferienhäuser im Sommer

Unterkünfte in Deutschland und Italien bereits stark ausgebucht

Bremen, 28. Mai 2021. Nach dem Pfingstwochenende steht der Sommerurlaub hoch im Kurs. Auswertungen des Portals Traum-Ferienwohnungen zufolge haben über 2,5 Millionen Urlauber in der letzten Woche nach Unterkünften in den Sommermonaten Juni bis August gesucht. Besonders begehrt sind die deutschen Küstenorte an Nord- und Ostsee sowie Unterkünfte in Italien am Gardasee, in der Toskana oder in den Dolomiten. Die Nachfrage nach Ferienhausurlaub ist derzeit so groß, dass viele Unterkünfte im Sommer bereits ausgebucht sind.

„Kaum ist Urlaub wieder möglich, sind beliebte Ziele bereits gut gebucht“, so Franziska Borel, Pressesprecherin von Traum-Ferienwohnungen. „Sobald in einem Bundesland oder in den europäischen Nachbarländern Lockerungen der Reisebeschränkungen und Quarantänevorschriften beschlossen werden, spiegelt sich dies direkt in unseren Zahlen wider. Meist suchen die Menschen sogar direkt am Tag der Bekanntgabe durch die Medien nach Unterkünften im jeweiligen Land“, so Borel weiter. Dass sich Ferienhäuser auch diesen Sommer wieder so großer Beliebtheit erfreuen, wundert Borel dabei nicht: „Ferienhäuser bieten einen komplett autarken Urlaub. Urlauber können sich selbst versorgen, Abstand zu anderen halten und mit dem eigenen Auto anreisen.“

An deutschen Küstenorten werden Ferienhäuser knapp

Besonders die beliebten deutschen Strandurlaubsziele sind im Sommer stark nachgefragt. An der Lübecker Bucht, auf Rügen und Sylt sind im August bereits über 90 Prozent der Unterkünfte ausgebucht. In Ostfriesland oder in Cuxhaven sind 80 Prozent der Unterkünfte belegt. Auch für Mecklenburg-Vorpommern steigen die Anfragezahlen auf dem Portal von Traum-Ferienwohnungen, nachdem bekannt gegeben wurde, dass Mecklenburg-Vorpommern den Tourismus wieder schrittweise öffnet. Ab dem 28. Mai dürfen Einheimische und Zweitwohnungsbesitzer wieder Urlaub machen, eine Woche später ab dem 4. Juni können auch Urlauber aus anderen Bundesländern mit Test wieder einreisen. Vom 11. Juni an sollen sowohl private Reisen zu Freunden und Bekannten als auch der Tagestourismus wieder komplett möglich sein.

Beliebte Urlaubsorte in Italien stark nachgefragt

Seitdem Italien die Quarantänepflicht für Touristen am 16. Mai aufgehoben hat, ist die Nachfrage nach Unterkünften dort sprunghaft gestiegen. Wer nach Italien einreisen will, muss nur noch einen negativen Corona-Test vorlegen, der nicht älter als 48 Stunden ist. Deshalb werden aktuell auch in beliebten Urlaubsorten in Italien die Ferienhäuser knapp. In der Toskana und am Gardasee sind im August nur noch 40 Prozent der Unterkünfte verfügbar, in den Dolomiten nur noch 20 Prozent. Im Juli fallen die Belegungszahlen nur geringfügig besser aus und es stehen noch ein paar Unterkünfte mehr zur Verfügung.

Reiseland Deutschland auf Platz 1

Über 80 Prozent der Urlauber haben in der letzten Woche nach Unterkünften in Deutschland gesucht. Italien steht aktuell an zweiter Stelle der beliebtesten Urlaubsländer, gefolgt von Kroatien, den Niederlanden und Österreich.

Sicherheit bei der Urlaubsbuchung

Die Corona-Krise hat dazu geführt, dass Urlaubsgäste keine Möglichkeit hatten ihre Reise unbeschwert zu planen. Das Interesse an Unterkünften, die kostenlos stornierbar sind, ist deshalb hoch. Traum-Ferienwohnungen hat einen eigenen Filter eingerichtet, welcher alle Unterkünfte mit kostenfreier Stornierungsmöglichkeit auf einen Blick anzeigt. Weiterhin haben Urlauber die Möglichkeit im Rahmen einer Reiserücktrittsversicherung auch einen Corona-Zusatzschutz abzuschließen, welcher Urlauber gegen unvorhersehbare Fälle im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie absichert.

Seit 2001 bringt der Online-Marktplatz Traum-Ferienwohnungen Urlauber und Gastgeber persönlich und direkt zusammen. Gastgeber können einfach, transparent und erfolgreich ihre Ferienunterkunft inserieren. Urlauber wählen aus über 100.000 Feriendomizilen in rund 70 Ländern ihre Traum-Ferienwohnung aus. Neben klassischen Ferienhäusern und -wohnungen stehen auch außergewöhnliche Ferienunterkünfte wie Baumhäuser, Hausboote, umgebaute Windmühlen oder Schlösser auf dem Urlaubsprogramm. Jedes Jahr suchen über 47 Millionen Urlauber ihre perfekte Ferienunterkunft bei Traum-Ferienwohnungen. Auch deshalb vertrauen rund 30.000 Vermieter langfristig auf die Bremer Experten im Bereich Ferienhausurlaub. Seit Mai 2019 ist die Traum-Ferienwohnungen GmbH Teil von OYO Vacation Homes, einem der führenden Unternehmen im Bereich Ferienhausvermietung in Europa. Neben Traum-Ferienwohnungen befinden sich unter diesem Dach auch der niederländische Full-Service-Ferienhausanbieter Belvilla und das dänische Unternehmen DanCenter. Weitere Informationen unter www.traum-ferienwohnungen.de

