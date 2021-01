Anpfiff für den Kopf – Mentalcoaching im Fußball für Spieler, Trainer, Mannschaft, Fans und Vereine

Ronald Delius berichtet in “Anpfiff für den Kopf” aus der Praxis, vermittelt viel Wissen, aber bringt die Leser auch zum Lachen.

Dieses neue Buch stellt den Lesern ein innovatives Konzept eines integralen Spieler-, Trainer-, Mannschafts-, Fan- und Vereinscoachings vor und baut dabei auch Vorurteile gegenüber Mentalcoaching ab. Der Autor hat mit seinen 52 Jahren in unterschiedlichen Funktionen mit Profisportlern und Mannschaften zahlreiche Erfahrungen gesammelt und arbeitet seit drei Jahren als Mentalcoach mit den Nachwuchsfußballern des SV Sandhausen zusammen. Dieses Buch berichtet hautnah aus der Praxis und bringt mit einem Augenzwinkern an der ein oder anderen Stelle seine Leser zum Lachen. Kurz zusammengefasst: was in so vielen Sportarten schon zur Selbstverständlichkeit gehört, sollte auch im Fußball verstärkt zum Einsatz kommen, um für alle Beteiligten zum Vorteil zu werden.

Das Spiel für den Kopf wird in “Anpfiff für den Kopf” von Ronald Delius angepfiffen und möchte den Lesern in 90 Minuten plus Nachspielzeit zu nachhaltigen Erfolgen auf und neben dem Fußballplatz führen. Der Unterschied zwischen zwei Mannschaften ist laut dem Autor häufiger als vermutet zwischen den Ohren der Spieler zu finden. Das Buch zeigt den Lesern einen etwas anderen Weg, um im Fußball Motivation und Erfolg zu finden. Da der Autor aus der Praxis berichtet und alles verständlich erklärt, lassen sich die Informationen direkt auch im Alltag und Training der Leser einbauen.

“Anpfiff für den Kopf” von Ronald Delius ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-20519-2 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. tredition kombiniert die Freiheiten des Self-Publishing, wie kreative Freiheit, individuelle Buchgestaltung nach Wunsch oder freie Verkaufspreisbestimmung, mit der Service- und Vermarktungsstärke eines Verlages. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und E-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für den Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Tredition vertreibt Bücher im gesamten Buchhandel national und international und setzt dafür auch eigene Außendienstmitarbeiter ein. Unter den führenden Self-Publishing-Dienstleistern ist tredition ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit über 40.000 veröffentlichten Büchern.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Jacqueline Stumpf

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de/

email : presse@tredition.de