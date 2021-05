Anpfiff für besten Klang – jetzt Yamaha Soundbar kaufen und Bluetooth-Kopfhörer geschenkt bekommen

Rellingen, 27. Mai 2021 – Mit einer neuen Kampagne macht Yamaha den Juni zur perfekten Zeit, um sich besten Klang für zuhause und unterwegs zu sichern. Denn vom 1. bis zum 30. Juni 2021 gibt es beim Kauf einer für die Aktion qualifizierten Soundbar einen Bluetooth-Kopfhörer gratis dazu. So gibt es auch unterwegs bei Sport und Freizeit Top-Sound auf die Ohren, während die Soundbar im heimischen Wohnzimmer für packenden Klang sorgt – beispielsweise bei spannenden Fußball-Krimis. Es ist nur eine Online-Registrierung der erworbenen Soundbar nötig, schon wird der Kopfhörer ganz unkompliziert nach Hause geliefert.

Anpfiff: Yamaha Soundbars bringen Fußballstimmung nach Hause

Die Verkaufs-Aktion gilt für die Yamaha Soundbars SR-C20A / ATS-C200 und SR-B20A / ATS-B200. Sie bringen mitreißenden, raumfüllenden Sound ins heimische Wohnzimmer – aus nur einem unaufdringlichen Lautsprecher. Dabei hat es selbst das extrem kompakte Gehäuse der SR-C20A / ATS-C200 Soundbars in sich: Zwei Fullrange-Lautsprecher, ein Basslautsprecher und zwei Passivmembranen sorgen im Zusammenspiel mit Technologien wie Clear Voice, Dolby Digital und Virtual Surround für beeindruckenden Klang. Wer es noch eine Stufe wuchtiger mag, ist bei SR-B20A / ATS-B200 bestens aufgehoben. Hier sorgt ein echtes Zwei-Wege-System mit zwei integrierten Subwoofern für mächtigen Sound, per DTS Digital Surround und DTS Virtual:X wird das Klangbild noch immersiver. So erwachen mitreißende Gaming-Welten im heimischen Wohnzimmer zum Leben und beim Fußballspektakel wird die Couch zur Fankurve – Stadionstimmung pur!

Kostenloser Bluetooth-Kopfhörer TW-E3A

Beim Kauf einer dieser Soundbars gibt es den Bluetooth-Kopfhörer TW-E3A kostenlos dazu – bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 139,00 Euro ein unschlagbares Angebot! Mit diesen True Wireless In-Ears ist der Yamaha „True Sound“ immer und überall dabei. Auch bei Sport und widrigen Wetterbedingungen garantiert der Schutz nach IPX5 den einwandfreien Betrieb – bis zu sechs Stunden mit einer Aufladung. Drei zusätzliche Ladungen lassen sich über das mitgelieferte Case abrufen. Für die Übertragung kommen Bluetooth 5.0 mit AAC und SBC sowie der aptX Codec zum Einsatz.

Soundbar kaufen, online registrieren und Kopfhörer bekommen

Am 1. Juni 2021 ist der Anpfiff zur Yamaha Verkaufsaktion, die bis zum 30. Juni 2021 läuft. Wer in diesem Zeitraum eine Yamaha Soundbar SR-C20A, SR-B20A, ATS-C200 oder ATS-B200 erwirbt, ist für die Teilnahme qualifiziert. Dazu ist nichts weiter nötig, als das gekaufte Produkt bis spätestens 15. Juli 2021 online unter http://europe.yamaha.com/cashback zu registrieren. Sobald der Antrag geprüft wurde, wird der kostenlose TW-E3A innerhalb von 28 Werktagen an die angegebene Adresse verschickt. Und dann heißt es: viel Spaß mit dem optimalen Klangerlebnis zuhause und unterwegs!

Informationen

Zusammenfassung

Yamaha Verkaufsaktion: Soundbar kaufen, Bluetooth-Kopfhörer geschenkt bekommen

Zeitraum

1. bis 30. Juni 2021

