Anke Heuser verstärkt MMI als Head of Digital Business Development

Neu-Isenburg, 20. Januar 2021. Seit Anfang Januar 2021 ist Anke Heuser Head of Digital Business Development bei Medizinische Medien Informations GmbH (MMI).

In der neu geschaffenen Funktion der Abteilung “Digitale Entwicklung” ist die 40-jährige für die Anbahnung und Realisierung von strategischen Kooperationen und Projekten mit Pharmaindustrie-Kunden zuständig.

Die gebürtige Berlinerin studierte Publizistik- und Kommunikationswissenschaften an der Freien Universität Berlin und blickt auf eine langjährige Berufserfahrung im Vertrieb im Healthcare-Umfeld zurück.

Heuser: “Ich freue mich sehr über das neue Aufgabenfeld. Mein Fokus wird vor allem auf der strategischen Weiterentwicklung und sinnvollen Ergänzung unserer Arzneimittelinformationssysteme liegen.”

“Mit Anke Heuser haben wir jetzt noch mehr digitale Expertise in unserem Team dazu gewonnen mit dem Ziel, eines der reichweitenstärksten Ökosysteme im Markt im Sinne aller Beteiligter zu nutzen”, sagt Marijo Jurasovic, Geschäftsführer der MMI.

Medizinische Medien Informations GmbH (MMI) bietet umfassende, relevante und unabhängig aufbereitete Informationen als Entscheidungsgrundlage für alle Beteiligten im Gesundheitswesen. Dabei legt MMI seinen Schwerpunkt nicht nur darauf, Informationen vollständig zu erfassen und konsistent aufzubereiten, sondern sie vor allem sinnvoll zu verknüpfen und überall zugänglich zu machen.

Medizinische Medien Informations GmbH – mit Sitz in Neu-Isenburg – wurde 1970 gegründet. Mit der GELBEN LISTE PHARMINDEX machte sich das Unternehmen schnell einen Namen beim medizinischen Fachpersonal. Es folgten weitere Arzneimittelinformationssysteme, bildgestützte Nachschlagewerke und integrierte IT-Lösungen für den Einsatz in Arztpraxen und Kliniken.

MMI ist Teil der VIDAL Group, einem führenden Unternehmen im Bereich Gesundheitsinformatik und -Informationssysteme mit Sitz in Paris. Seit 2016 gehört die VDIAL Group zu M3 Inc., einem an der Tokioter Börse notierten Unternehmen im Bereich der medizinischen Information und der neuen Technologien.

Kontakt

Medizinische Medien Informations GmbH

Lydia Schneiderheinze

Am Forsthaus Gravenbruch 7

63263 Neu-Isenburg

06102-502251

06102-502275

l.schneiderheinze@mmi.de

https://www.mmi.de

