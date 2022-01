Anfang vom Ende? Omicron-Studien zeigen potenzielle gute Nachrichten auf

Die Fälle nehmen stark zu, die Zahl der schweren Fälle und Krankenhausaufenthalte jedoch nicht

Die Zahl der Fälle der Omicron-Variante nimmt zu, aber die Zahl der schweren Fälle und Krankenhauseinweisungen nicht, was auf ein weniger besorgniserregendes Kapitel der COVID-19-Pandemie hinweist, wie neue Studien zeigen.

Omicron wurde vor etwas mehr als einem Monat in Südafrika entdeckt, und Experten glauben, dass noch genügend Zeit ist, um die Situation zu ändern. Die Daten deuten jedoch darauf hin, dass eine Kombination aus weit verbreiteter Immunität und zahlreichen Mutationen zu einem Virus geführt hat, das weitaus weniger schwere Krankheiten verursacht als frühere Varianten.

Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg fand eine südafrikanische Studie heraus, dass Patienten, die dort während der von Omicron dominierten vierten Welle ins Krankenhaus eingeliefert wurden, mit 73 Prozent geringerer Wahrscheinlichkeit an schweren Erkrankungen litten als Patienten, die während der von Delta dominierten dritten Welle aufgenommen wurden.

Mehrere Faktoren scheinen die Omicron-Variante weniger virulent gemacht zu haben als frühere COVID-Wellen. Eine davon ist die Fähigkeit des Virus, die Lunge zu infizieren.

Fünf separate Studien in der vergangenen Woche deuteten darauf hin, dass die Variante die Lunge nicht so leicht infiziert wie frühere Varianten. In einer Studie, die von einem Konsortium japanischer und amerikanischer Wissenschaftler als Online-Preprint veröffentlicht wurde, erlitten Hamster und Mäuse, die mit Omicron infiziert waren, weit weniger Lungenschäden und starben seltener als diejenigen, die mit früheren Varianten infiziert waren. Eine andere Studie aus Belgien fand ähnliche Ergebnisse bei Syrischen Hamstern.

In Hongkong untersuchten Wissenschaftler eine kleine Anzahl von Lungengewebeproben von Patienten, die während einer Operation entnommen wurden, und stellten fest, dass Omicron in diesen Proben langsamer wuchs als andere Varianten.

Burgers sagte, dass diese Änderung der Virulenz wahrscheinlich damit zu tun hat, wie sich die Anatomie des Virus verändert hat.

„Früher benutzte es zwei verschiedene Wege, um in die Zellen zu gelangen, und jetzt bevorzugt es wegen all der Veränderungen am Spike-Protein einen dieser Wege“, sagte sie.

„Es scheint eher die oberen Atemwege als die Lunge zu infizieren.“

Dies, so Burgers, könnte eine weniger schwere Infektion bedeuten, aber auch eine bessere Übertragbarkeit, da sich das Virus häufiger in den oberen Atemwegen repliziert, von wo aus es sich leichter ausbreiten kann.

Bildquelle: @cottonbro