Androiden lieben anders… – Romantischer Soft Science-Fiction Roman

Matilda Bests Protagonistin sehnt sich in “Androiden lieben anders…” nach der Liebe eines echten Mannes, doch Superandroiden machen ihren Zukunftsplänen einen Strich durch die Rechnung.

Im Jahre 2094 verlässt die inzwischen 23-jährige Yin den Polizeichef-Androiden Wulf, denn sie sehnt sich nach der Gesellschaft eines menschlichen Mannes. Aus diesem Grund zieht sie allein in die gefährliche Stadt einer dystopischen Welt. Sie lernt Ron, den Samenspender und Vater ihres Sohnes, kennen und verliebt sich in ihn. Zusammen mit ihrem Sohn und der jungen Kämpferin Sarah folgt sie ihm in eine weit entfernte, fruchtbare Region. In dieser “Neuen Heimat” leben er und andere bewusst ohne humanoide Roboter und unter harten Bedingungen. Was bisher jedoch noch niemand weiß: eine neue Generation von Superandroiden mit ungeahnten technischen, biologischen und psychologischen Fähigkeiten wurde entwickelt.

Diese können im Roman “Androiden lieben anders…” von Matilda Best nicht mehr als Roboter identifiziert werden und können deswegen unbemerkt die alte, aber auch die neue Welt der Protagonistin, unterwandern. Diese Androiden lieben Frauen und sind trotzdem gefährlich. Welche Ziele verfolgen diese hoch entwickelten künstlichen Intelligenzen in Menschengestalt? Yin und Sarah nehmen es mit ihnen auf, jede auf ihre eigene Art. Auch die Leser bilden sich im Verlauf des interessanten Romans ihre eigene Meinung und werden das Buch nur ungern aus der Hand legen!

"Androiden lieben anders…" von Matilda Best ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-17633-1 zu bestellen.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

