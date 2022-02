Andrea Haydn unterstützt die SeniorenLebenshilfe in Waldenbuch

Andrea Haydn ist unsere neue Lebenshelferin in Waldenbuch. Dort unterstützt sie Senioren im Alltag: z.B. im Haushalt, beim Einkauf, bei Arztbesuchen und vielen weiteren täglichen Aufgaben.

Waldenbuch, 02.02.2022. Zuwachs für die SeniorenLebenshilfe in Waldenbuch – Andrea Haydn unterstützt fortan das bundesweite Netzwerk an Lebenshelfern. Die Lebenshelfer der SeniorenLebenshilfe haben es sich zur Aufgabe gemacht, ältere Menschen auf vielfältige Art und Weise in ihrem Alltag zu unterstützen. Die Arbeit der Helfer setzt bewusst im vorpflegerischen Bereich an und versteht sich als eine Ergänzung zu den klassischen Tätigkeiten, die von Mitarbeitern von Pflegediensten übernommen werden. Ziel ist es, dass die Senioren so lange wie möglich ein selbstbestimmtes Leben in ihren eigenen vier Wänden führen können und mehr Lebensqualität im Alltag erfahren.Detaillierte Informationen zum können auf www.seniorenlebenshilfe.de und Lebenshelfer Waldenbuch abgerufen werden.

Ein wachsendes Netzwerk

Die SeniorenLebenshilfe, die ihren Hauptsitz in Berlin hat, bietet älteren Menschen ein umfangreiches Dienstleistungsangebot an. Dieses gibt es in dieser Form in Deutschland kein zweites Mal. Gegründet wurde die SeniorenLebenshilfe im Jahr 2011 von Carola Braun. Sie betreute zuvor selbst ein älteres Ehepaar und stellte fest, dass es auch bei anderen Menschen im fortgeschrittenen Alter einen großen Unterstützungsbedarf gibt. Sie berichtete ihrem Mann Benjamin von ihren Beobachtungen und beide beschlossen mit einem großen Netzwerk an Lebenshelfern Senioren in ganz Deutschland zu helfen. Heute gibt es kaum noch eine Region, in der kein Lebenshelfer tätig ist, und das Netzwerk wächst kontinuierlich weiter.

Dienstleistungen unterschiedlichster Art

Die Lebenshelfer bieten Dienstleistungen unterschiedlichster Art an. So übernehmen sie verschiedenste Tätigkeiten im Haushalt, erledigen leichte Gartenarbeiten, kochen oder gehen einkaufen. Ferner begleiten sie ihre Senioren zu Behördengängen und zu Arztterminen. Wer möchte, kann seinen Lebenshelfer zu einem vergnügten Spielenachmittag einladen sowie mit ihm einen Ausflug unternehmen oder eine kulturellen Veranstaltung besuchen. Nicht zuletzt sind die Lebenshelfer gute Gesprächspartner, die gerne mit Rat zur Seite stehen oder mit denen man einfach eine nette Plauderei führen kann. Grundsätzlich besitzen die Lebenshelfer ein eigenes Auto, welches sie für ihre Arbeiten nutzen.

Andrea Haydn freut sich auf ihre neue Aufgabe

Seit Anfang 2022 ist Andrea Haydn neu im Team der SeniorenLebenshilfe. Gefragt zu ihrer Motivation für die neue Aufgabe hält sie es mit Albert Schweitzer: „Die einzig wahrhaft Glücklichen unter uns werden die sein, die den Weg zum Dienst an anderen gesucht und gefunden haben.“ Dazu ergänzt sie: „Ich möchte meine bislang gesammelten Erfahrungen in einen positiven Neuanfang stecken und Senioren tatkräftig unterstützen und ihnen so den Alltag vereinfachen.“ Andrea Haydn ist Jahrgang 1966. Sie absolvierte als junge Frau eine Ausbildung im Einzelhandel und arbeitete über viele Jahre in diesem Bereich. Im Laufe der Zeit stieg sie zur Teamleiterin und auch zur stellvertretenden Abteilungsleiterin auf. Später entschloss sie sich, einen neuen Weg in ihrem Berufsleben einzuschlagen und machte eine Ausbildung als Qi-Gong- sowie Yogatrainerin und setzte ihren Schwerpunkt auf die Arbeit mit behinderten Menschen sowie Senioren. In der jüngeren Vergangenheit betreute und pflegte sie ihre Mutter bis zu deren Tod. Auch diese Aufgabe gab ihr den Anstoß, sich weiter für ältere Menschen zu engagieren. Privat liest sie gerne Bücher, geht mit ihrem Mann ins Kino oder Restaurant.

Über Andrea Haydn/Über die SeniorenLebenshilfe

Andrea Haydn steht ab sofort älteren Menschen in Waldenbuch und Umgebung als selbstständige Lebenshelferin für die SeniorenLebenshilfe zur Verfügung. Sie hat von den Mitarbeitern aus der Berliner Zentrale eine umfangreiche Ausbildung erhalten und wird auch zukünftig von dort aus unterstützt. Die SeniorenLebenshilfe ist stetig auf der Suche nach neuen Lebenshelfern. Interessenten sind jederzeit willkommen.

