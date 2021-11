Amore Eterno – Es wird italienisch mit Pieter Mur

Musik mit italienischem Flair

Schlager live aus dem Ostseebad Rerik

Pieter Mur aus dem Ostseebad Rerik/Mecklenburg-Vorpommern präsentiert seine

1.Single „Amore Eterno“.

In Zusammenarbeit mit den bekannten Schlagerproduzenten Hannes Marold ist die

Single entstanden. Eine italienische Titelzeile und eine leichte flotte Melodie sorgen

gepaart mit der Stimme von Pieter Mur für das italienische Dolce-Vita-Flair.

Pieter Mur hat frühe Erfahrungen mit Musik gemacht. So erlernte er mit 8 Jahren das

Fach „Klavier“ in einer klassischen Musikausbildung. Pieter ist beruflich ein gelernter

Fotograf. Seit dem 13.Lebensjahr ist er mit verschiedenen Bands auf Tour.

Heute ist er als DJ, Livemusiker sowie als „SPROTTE“ mit humorvollem, maritimem

Programm in ganz Deutschland unterwegs. Seit Januar 2021 startete Pieter Mur mit

einen Plattenvertrag beim Label Rox-Record Schwerin durch. Da kommt noch mehr

in der Zukunft.

Titel: „Amore Eterno“

Veröffentlichungsdatum: 27.08.2021

Zeit : 3:28 Minuten

Musik : Hannes Marold

Text : E.J. Schmidlechner & S.N.

Rauter

Verlag : Jo Morgen Musikverlag Hans Döring

Label: Rox-Record, LC: 07615

ISRC: DE – UA1-21-00314

Pieter Mur steht gerne für Telefoninterviews zur Verfügung.

Telefon : 0172 232 566 82

Text : Musik Promotion Michael Frank – Borna

Bild: Pieter Mur Privat

Info- und Bildquelle: Musik Promotion Michael Frank – Borna

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Sperbys Musikplantage

Herr Hans Peter Sperber

Weisestrasse 55

12049 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 659 11 004

web ..: http://sperbys-musikplantage.over-blog.com/

email : kontakt@sperbys-musikplantage.de

