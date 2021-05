Amerika auf dem Prüfstand: „auslandsjournal“-Doku im ZDF

Mainz (ots) –

Im Mai 2020 hat der gewaltsame Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA wütende Proteste ausgelöst. Was sich seitdem im Land verändert hat, beleuchtet die „auslandsjournal“-Doku „Amerika auf dem Prüfstand – Wie der Tod von George Floyd die USA verändert“. Der Film von Benjamin Daniel und Steffanie Riess aus dem ZDF-Studio in Washington steht ab Dienstag, 25. Mai 2021, 10.00 Uhr, in der ZDFmediathek zur Verfügung. Im ZDF ist er in der Nacht von Mittwoch, 26., auf Donnerstag, 27. Mai 2021, um 1.10 Uhr und 4.15 Uhr, zu sehen. 3sat sendet die Doku am Donnerstag, 27. Mai 2021, 22.30 Uhr. In ZDFinfo ist sie am Donnerstag, 28. Mai 2021, 8.45 Uhr, zu sehen.

Nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd wurde weit über die „Black Lives Matter“-Bewegung hinaus die Forderung nach einem radikal neuen Umgang mit Schwarzen lauter und aggressiver. Auf allen politischen Ebenen haben neue Initiativen die Dynamik verändert. Doch die Strukturen eines jahrhundertealten systemischen Rassismus bestehen bis heute weiter. Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hatte mit seiner Rhetorik Öl ins Feuer gegossen und die Spaltung im Land weiter vertieft. Mit dem Amtsantritt von Joe Biden erhofften sich nicht nur schwarze Aktivistinnen und Aktivisten ein politisches Umdenken. Welche Fortschritte hat Amerika in dem Jahr seit dem Tod von George Floyd gemacht?

Die Doku schildert dabei auch, wie Amerika den Prozess gegen den ehemaligen Polizisten und Hauptangeklagten Derek Chauvin erlebt hat, der im April 2021 schuldig gesprochen wurde.

In „Amerika auf dem Prüfstand – Wie der Tod von George Floyd die USA verändert“ treffen Benjamin Daniel und Steffanie Riess Betroffene und Entscheidungsträgerinnen, Aktivisten und Vordenkerinnen, um zu zeigen, wo die USA im Kampf gegen Rassismus stehen.

