AmericanFood4U und Kashmir Boutique eröffnen im ALEXA

Zwei neue Shops im Dezember

Im Dezember begrüßt das ALEXA am Alexanderplatz zwei neue Mieter. Am heutigen 11. Dezember eröffnete AmericanFood4U in den S-Bahnbögen an der Dircksenstraße, die zu dem beliebten Shopping- und Freizeitcenter gehören. Der Fachhandel für Lebensmittel aus den Vereinigten Staaten von Amerika lädt die Besucher auf eine kulinarische Reise ein. Auf rund 160 Quadratmetern gibt es von Frühstücksartikeln über Fertiggerichte, Backmischungen und Süßigkeiten bis hin zu Knabbereien, Saucen und Getränken alles, was USA-Fans begeistert. Einige saisonale Trend-Produkte sowie Drogerie- und Haushaltswaren runden das Angebot ab. Zur Eröffnung dürfen sich die Besucherinnen und Besucher über Produkte von Dr. Pepper, Mountain Dew, Lifesavers, Kool-Aid und vielen weiteren Marken aus Amerika freuen.

Seit dem 1. Dezember präsentiert der Popup-Store von Kashmir Boutique im ALEXA farbenprächtige Schals und Halstücher aus edlen Garnen wie Kaschmir- und Merinowolle oder Seide. Auf über 90 Quadratmetern im ersten Obergeschoss des Centers bietet der Store bis zum 31. Januar 2021 eine große Auswahl an wärmenden und schmückenden Accessoires für den Hals sowie Geschenkartikel und Kunsthandwerk aus der Region Kashmir (Nordindien).

“Es ist uns wichtig, auf die Bedürfnisse der Besucherinnen und Besucher des ALEXA einzugehen und ihnen eine vielseitige Auswahl an Shops zu bieten”, sagt Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. “Mit AmericanFood4U und Kashmir Boutique erweitern wir unsere Shoppingmöglichkeiten in den Bereichen Food und Fashion optimal.”

Mehr über das ALEXA erfahren Sie hier oder bei Facebook.

Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit mehr als 170 Geschäften inklusive 20 Restaurants und 16 S-Bahnbögen auf einer Gesamtmietfläche von über 56.000 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Betreiber ist der internationale Spezialist für Einkaufszentren Sonae Sierra ( www.sonaesierra.com) aus Portugal.

Kontakt

B.C Neumann PR

Birgit Claudia Neumann

Kronprinzenstr. 9

40217 Düsseldorf

0211-230 95 901

neumann@neumann-pr.de

http://www.neumann-pr.de

Bildquelle: ALEXA