Always online: Internet Bonding Router aus Deutschland für Livestream und Konferenz

Ein Must-have für eine Live-Übertragung: der MiNE Media M4 Mini

2021 steht für Livestreaming. Konzerte, Auftaktveranstaltungen, Online-Messen oder Events finden digital statt. Neben dem technischen Know-how und der richtigen Ausstattung stellt eine stabile Internetverbindung eine Herausforderung für eine ganze Branche dar.

Internet Bonding Router statt Failover für stabile Verbindung

Bei Livestreaming unerlässlich: gutes und vor allem verlässliches Equipment. Der M4 Mini von MiNE Media wird als Bonding Router mit 4 Modems bei allen Arten von Liveübertragungen eingesetzt. Eine stabile und ausfallsichere Verbindung erreicht der M4 Mini durch das Internet Bonding.

Fünf gebündelte Internet-Verbindungen für Livestream

Beim Internet Bonding im MiNE Media M4 werden die Daten auf bis zu fünf unterschiedliche Kanäle verteilt. So werden Schwankungen oder ein Ausfall im Netz kompensiert. Ein weiterer Vorteil des Internet Bonding beim M4 sind die stabilen Übertragungsgeschwindigkeiten: bis zu 100Mbit/s sind im Up- und Download. Konkret sorgt beim M4 Mini die Kombination aus 4 SIM-Karten und einem Ethernet-Port (WAN) für eine ausfallsichere Internetverbindung.

Mobiles Modem für Streaming mit Akku

Der MiNE Media M4 Mini glänzt noch mit weiteren Vorteilen. Das Modem wird sowohl stationär in Innenräumen, als auch mobil unterwegs eingesetzt. Nicht größer als ein Roman passt das Internet-Kraftwerk in jeden Rucksack. Ob Marathon-Livestream, Außeneinsatz für TV-Liveschaltungen über RTMP, Teams oder Skype oder als Ersatz für die Bonding Funktion der LiveU – der MiNE Media M4 Mini überträgt überall, wo mindestens ein Netzbetreiber funkt.

Der integrierte Akku sorgt für bis zu 5 Stunden gebündelte Internet-Übertragung. Der farbige LCD-Screen informiert über die wichtigsten Fakten: Empfang der Sim-Karten, Übertragungsraten per WAN-, Mobilfunk und Gesamt sowie die Ladestandsanzeige des Akkus. Der M4 Mini ist die sichere Basis für den Livestream.

Attraktiver Preis für viel Leistung bei gebündelter Internet Übertragungsleistung

Mit einem UVP von 1.899 Euro netto liegt der MiNE Media M4 Mini im unteren Preisbereich vergleichbarer Livestream und Internet Bonding Geräte.

Deutscher Bonding Server in Nürnberg

Zusätzlich zur Hardware wird für die Bonding Funktion ein Server als Gegenstelle benötigt. Dieser kann entweder on premise bzw in der Cloud vom Anwender gehostet werden, oder es wird ein Internet Bonding Server im Livestream-Shop gebucht. Der Preis beträgt beim 12 Monats-Abo 348 Euro netto pro Jahr, also 29 Euro netto pro Monat. Auch beim Thema Datenschutz gibt es beim MiNE Media M4 keine Kompromisse. Der angebotene Bonding Server wird bei Hetzner in Nürnberg gehostet. So werden Daten auf deutschen Servern verarbeitet und sind damit DSGVO-konform.

Firmen für Veranstaltungstechnik und Film sind vom M4 Mini überzeugt

Der Internet Bonding Router M4 Mini wird in Deutschland von vielen Firmen für Liveübertragungen genutzt. Stream1, Münchner Kammerspiele, K-9 Film- und TV-Produktion GmbH und Qualimero GmbH, die Liste der Unternehmen, die den M4 Mini regelmäßig einsetzen, wächst jede Woche.

Von Mitgliederversammlung bis Hochzeit: Einsatzzwecke des Bonding Routers

Das Einsatzgebiet des MiNE Media M4 Mini ist dank seiner sowohl mobilen oder stationären Nutzung groß. Hier eine Auswahl der Einsatzmöglichkeiten:

Sportveranstaltungen und Outdoor Events

Fernmedizin und Teleübertragung

Hochzeiten und Kirchen

Homeschooling und Universität

Firmenkonferenzen und Events

YouTube, Facebook und Twitch Live Streaming

Outdoor Interviews und Pressekonferenzen

Online-Konferenzen via Teams, Skype und WebEx

Produktpräsentationen und Preisverleihungen

und viele mehr

Deutscher Handelspartner für Support und Zusatzleistungen

Als exklusiver deutscher Handelspartner bietet die Prankl Trading & Services GmbH mit Sitz in München Support und Hilfestellungen bei der Bedienung. Das Münchner-Team ist livestreamerfahren mit MiNE Media. Auf Produktionen setzen die Kollegen regelmäßig das Internet Bonding Modem MiNE Media M4 Mini sowie die Livestream Bonding Encoder MiNE Media Q8 ein. Ideale Voraussetzungen für eine kompetente und umfangreiche Beratung von Anwendern für Anwender.

Infos zum MiNE Media M4 Mini sowie zu weiteren Livestream-Produkten unter

https://livestream-shop.com/

Der M4 Mini ist sofort lieferbar in Deutschland.

Die technischen Details zusammengefasst

Die Maße des M4 Mini:

Höhe: 40mm

Länge: 206mm

Breite: 140mm

Die Anschlüsse des M4 Mini:

4x 4G Antennen mit Modems und Slots

2,4 GHz und 5,8 GHz Wifi Antennen

1x Stromanschluss für das Netzteil: Plug-in DC 12V/3A Adapter

1x WAN-Port

2x LAN-Port

Integrierter Lithium-Akku mit Laufzeit von bis zu fünf Stunden, je nach Nutzung und Auslastung

2 Zoll großer LCD-Display

Die Prankl Trading & Services GmbH in München ist der exklusive deutsche Handelspartner für die Produkte von Mine Media.

Der Support, wie etwaige Reparaturen und Hilfestellung bei der Bedienung werden in Deutschland abgewickelt.

