ALVAREZ & MARSAL DEUTSCHLAND ernennt Johannes Burgheim zum Managing Director

-Johannes Burgheim ist jetzt Managing Director im Private Equity Performance Improvement Team

München/Frankfurt am Main – 27. Januar 2020 – Alvarez & Marsal (A&M), eines der weltweit führenden Consulting-Unternehmen, befördert Johannes Burgheim zum Managing Director im Private Equity Performance Improvement (PEPI) Team in Frankfurt am Main.

Johannes Burgheim bringt über 15 Jahre Berufserfahrung im Bereich internationale Restrukturierung und Transaktionsberatung mit. Er berät bei Alvarez & Marsal europaweit multinationale Konzerne, Private Equity gesponserte und mittelständische Unternehmen aus verschiedenen Branchen wie Einzelhandel, Pharmazie, Automobilindustrie und Maschinenbau.

Als Transformations-Experte widmet sich der neue Managing Director, der zuvor bereits sehr erfolgreich als Senior Director bei dem renommierten Beratungsunternehmen tätig war, einem weiteren, immer relevanter werdendem Schwerpunkt im A&M-Portfolio: dem Thema Data Analytics.

In seiner Beratungstätigkeit trifft Johannes Burgheim auf eine wiederkehrende Problematik: Die fehlende Transparenz in Unternehmen über tatsächlich verfügbare Daten. Dieser Mangel an Transparenz führt immer wieder zu schwerwiegenden Fehlentscheidungen. Aus diesem Grund analysiert er zusammen mit dem jeweiligen Beratungskunden alle verfügbaren Ressourcen und identifiziert Informationsdefizite mit dem Ziel, einen entscheidenden Mehrwert zu erzielen.

„Bei A&M garantieren wir unseren Kunden eine bestmögliche Beratung durch unsere Experten. Wir freuen uns deshalb, Johannes Burgheim nun in unserem MD-Team zu begrüßen. Von seiner jahrelangen Expertise, seinem Fokus auf die Datenanalyse und seiner Hands-On Mentalität in der Beratung profitieren Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen.“ kommentiert Bob Rajan, Managing Director und Co-Leader bei Alvarez & Marsal Deutschland.

„Ich freue mich sehr, mit meiner jahrelangen Expertise jetzt als Managing Director zu den Erfolgen von Alvarez & Marsal beitragen zu können. Der handlungsorientierte und unternehmerische Ansatz von A&M wird auch bei der Beratung von Unternehmen durch die Nutzung von Datenanalysen sichtbar. Nur durch Schaffen von Transparenz und einer Analyse der Daten zusammen mit allen Beteiligten kann ein wirklicher Mehrwert geschaffen werden. Ich freue mich, diesen Teil des A&M-Portfolios weiter ausbauen zu können,“, sagt Johannes Burgheim, Managing Director bei Alvarez & Marsal.

Unternehmen, Investoren und Regierungsstellen auf der ganzen Welt wenden sich an Alvarez & Marsal (A&M), wenn herkömmliche Ansätze nicht ausreichen, um Veränderung vorzunehmen und sichtbare Ergebnisse zu erzielen. A&M ist ein führendes globales Consulting-Unternehmen, das seit seiner Gründung im Jahr 1983 in Privatbesitz ist und Kunden mit Beratung, Performance-Improvement und Turnaround-Management zur Seite steht.

Mit über 3.500 Mitarbeitern auf vier Kontinenten liefern wir handfeste Ergebnisse für Unternehmen, Vorstände, Private Equity-Firmen, Anwaltskanzleien und Regierungsbehörden, die vor komplexen Herausforderungen stehen. Unsere Führungskräfte und ihre Teams unterstützen Unternehmen bei der Transformation ihrer Abläufe, beschleunigen Wachstum und Ergebnisse durch entschlossenes Handeln.

A&M besteht aus erfahrenen Experten, erstklassigen Beratern, ehemaligen Mitarbeitern von Regulierungsbehörden sowie Industrie und nutzt sein Restrukturierungserbe, um Veränderungen in strategische Unternehmenswerte zu verwandeln, Risiken zu managen und Werte in jeder Phase des Wachstums zu erschließen.

Wenn entschiedenes Handeln gefragt ist, wenden Sie sich an uns: www.alvarezandmarsal.com

