Altgold-Ankauf: Degussa AG Schweiz erlebt Rekordnachfrage

Zürich, 15. September 2020: Der derzeitige hohe Goldkurs von knapp CHF 60.- pro Gramm Feingold hat bei der Degussa unmittelbare Auswirkungen auf das Ankaufsgeschäft. Die Anzahl der Kunden, die ihre Gold- und Silberprodukte wie beispielsweise nicht genutzten Schmuck, alte Barren oder Münzen an die Degussa verkaufen, stieg seit Mai im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um knapp 60 Prozent auf ein Rekordhoch.

Andreas Hablützel, Geschäftsführer der Degussa: “Viele Kunden beurteilen die derzeitige Situation als günstigen Zeitpunkt, um nicht genutzte Edelmetalle zu barem Geld zu machen. Vor allem in diesen als relativ unsicher empfundenen Zeiten wollen viele den hohen Goldpreis nutzen und Liquidität schaffen.”

In Anbetracht der derzeitigen finanz- und wirtschaftspolitischen Entwicklungen könnte sich die Nachfrage im Goldankaufsbereich weiter verstärken. “Wir gehen davon aus, dass sich der Ankauf in den kommenden 3 Monaten nochmals massiv erhöhen wird. Hauptgrund hierfür ist, dass leider im Zuge der “Corona-Verordnung” des Bundesrates viele Firmen Konkurs anmelden werden und dies einen grösseren Stellenabbau und für die Betroffenen Liquiditätsengpässe zur Folge haben wird”, so Hablützel.

Beim Verkauf von Altgold rät der Edelmetallhändler dringend davon ab Schmuck, Barren oder Münzen bei Ankäufern in Restaurants oder Hotels zu veräussern, welche dort für einen Tag oder ein paar Stunden präsent sind und mittels Flyer oder Zeitungsinseraten für sich werben. Degussa CEO Hablützel: “Goldschmiedeateliers, seriöse Uhren- oder Edelmetallhändler wie wir sind die einzig vertrauensvollen Adressen, die einen fairen Preis bezahlen und beim Gewicht nicht schummeln.”

Die weitere Goldpreisentwicklung sieht die Degussa auch mittel- und langfristig auf einem tendenziell positiven Niveau: “Die global befolgte Politik der Zentralbanken die Geldmengen zu vermehren, spricht dafür, dass Gold stetig aufgewertet wird gegenüber den ungedeckten Währungen. Hinzu kommen die Negativzinsen auf Spareinlagen. Weil physisches Gold nicht beliebig vermehrt und dadurch entwertet werden kann, stellt es für viele Anleger eine “Vermögenssicherung” in ihrem Portfolio dar.”

In ihren Ladengeschäften in Zürich und Genf bietet die Degussa eine professionelle und kostenlose Beratung durch ausgebildete Goldexperten. Dort wird mit Hilfe modernster Prüfgeräte und immer nach den aktuellen Edelmetallkursen der Wert der Schmuckstücke, Barren, Medaillen oder Ähnlichem genauestens ermittelt. Direkt vor Ort können sich die Kunden den Geldwert ihrer Stücke unmittelbar ausbezahlen lassen oder in neue Anlagebarren oder -münzen “eintauschen”.

Weitere Informationen finden Sie unter www.degussa-goldhandel.ch.

Der Name Degussa ist wie kein anderer Synonym für Qualität und Beständigkeit in der Welt der Edelmetalle. Seit dem Jahr 2012 ist die neu gegründete Degussa Goldhandel AG mit Ladengeschäften in Zürich und Genf sowie mit einem Online-Shop im schweizerischen Edelmetallmarkt aktiv. Als weltweit operierendes Unternehmen für Gold, Silber und Platinmetalle ist die Degussa zum Marktführer unter den bankenunabhängigen Edelmetallhändlern in Europa aufgestiegen.

Darüber hinaus unterhält die Degussa zehn Ladengeschäfte in Deutschland sowie Standorte in Madrid und in London. Neben Barren, Münzen, Numismatik und Goldgeschenken stehen den Kunden Onlineshops und Services wie beispielsweise der Altgold-Ankauf und die sichere Verwahrung von Wertgegenständen in einem persönlichen Schliessfach zur Verfügung.

Firmenkontakt

Degussa Goldhandel AG

Andreas Hablützel

Bleicherweg 41

CH-8002 Zürich

+41 (0) 44/ 403 4110

+41 (0) 44/ 403 4115

info@degussa-goldhandel.ch

http://www.degussa-goldhandel.ch

Pressekontakt

fr financial relations gmbh

Thomas Pummer

Louisenstraße 97

61348 Bad Homburg

+49 61 72 / 27 15 9 – 0

+49 61 72 / 27 15 9 – 69

t.pummer@financial-relations.de

http://www.financial-relations.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.