Alternative Tintenpatronen und Toner von Peach jetzt in der gesamten EU verfügbar

Peach ist ein Schweizer Anbieter von kompatiblen Druckerpatronen und Tonermodulen für Drucker. Mit den Erstazpatronen und Alternativtonern lassen sich die Aufwendungen für das Verbrauchsmaterial effektiv und dauerhaft senken. Das alternative Verbrauchsmaterial ist jetzt in der gesamten EU verfügbar.

Die Originalpatronen und Originaltoner der grossen Druckerhersteller sind teuer. Dies, weil die Geräte selbst eigentlich zu günstig verkauft werden, so dass das Geld erst später mit dem Zubehör verdient wird. Somit werden die Drucker in Nachhinein quersubventioniert. Dies kann man jedoch umgehen, in dem man zu Verbrauchsmaterial von Drittherstellern wie Peach greift. Die Ersatzpatronen bieten einen wesentlichen Vorteil beim Preis und drucken gleichwohl in einer perfekten Qualität. Über den internationalen Peach Shop auf www.peachpatronen.ch kann man sie sich zuschicken lassen und dies nicht nur an Adressen in der Schweiz, sondern in die gesamte EU, also auch in Länder wie Deutschland, Österreich, Frankreich, Italien und Spanien.

Das alternative Verbrauchsmaterial steht für alle verbreiteten Druckermarken zur Verfügung und erzeugt erstklassige Ausdrucke auf dem Niveau der Originalpatronen. Dies haben viele unabhängige Testinstitute immer wieder bestätigt. Auch die Garantie des Druckerherstellers auf Fehler am Tintenstrahldrucker oder Laserdrucker geht durch den Einsatz der Ersatzpatronen nicht verloren, sie bleibt bestehen. Des Weiteren erhält man auch von Peach nochmals eine separate Garantie. Somit kann man völlig ohne Risiko die Aufwendungen beim Zubehör zum Drucker effektiv verringern.

Neben Tintenpatronen und Tonerkassetten bietet Peach auch vieles weitere Druckerzubehör kostengünstig an. Dies reicht von Druckerpapier und Fotopapier bis hin zu Laminierfolien. Die passenden Bürogeräte wie Aktenvernichter, Laminiergeräte, Bindemaschinen und Schneidegeräte befinden sich genau so im Sortiment. Somit kann man sein gesamtes Büro mit den innovativen Produkten des Schweizer Anbieters bestücken.

Die Artikel von Peach sind weithin für ihre erstklassige Qualität bekannt. Sie werden in der Schweiz in Schindellegi am Zürichsee entwickelt. Hierbei wird penibel auf eine hervorragende Güte geachtet. Schliesslich nützt es einem Druckerbesitzer nicht viel, wenn er zwar sehr billig drucken kann, dafür aber eine minderwertige Qualität der Ausdrucke in Kauf nehmen müsste. Deshalb sorgen auch die Alternativpatronen für perfekte Ausdrucke mit stimmigen Farben und einem akkuraten Druckblid bei Text, Fotos und Grafiken.