Als sie in den Spiegel sah – Erzählerisches Selbsthilfe-Buch

Anke Larro-Jacob führt die Leser in “Als sie in den Spiegel sah” auf einen Weg zu mehr Klarheit, Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit.

In diesem neuen Buch begleiten die Leser eine Person dabei, wie sie in Gesprächen und durch Übungen schrittweise immer besser in Kontakt mit sich selbst kommt, dabei ihr Unbewusstes als Partner gewinnt und als wertvolle Ressource für sich erschließt. Dieser Prozess führt sie zu immer mehr Klarheit über ihre eigenen Bedürfnisse und wie sie diese innerhalb der gegebenen Rahmenbedingungen bestmöglich erfüllen oder sogar den Rahmen günstig verändern kann. Die Leser erleben an diesem Beispiel Übungen in ihrem Ablauf und in ihrem Wirken, so dass sie besser einschätzen können, welche Methoden auf dem eigenen Weg zu mehr Selbstwirksamkeit und Zufriedenheit für sie selbst hilfreich sein könnten.

In dem Buch “Als sie in den Spiegel sah” von Anke Larro-Jacob wird vor allem der berufliche Alltag thematisiert. Die Übungen lassen sich jedoch in jeder Lebenssituation anwenden, um leichter zu Lösungen zu finden. Die Autorin ist Diplom-Psychologin, arbeitet als hypnosystemische Beraterin und steht für kreative Lösungen mit Tiefgang. Sie liebt es, Menschen und Organisationen in ihrem Entwicklungsprozess zu begleiten. Mit den Jahren hat sie einen Schatz von Methoden und Erfahrungen gesammelt. Dieses Buch gewährt einen Einblick in ihre Schatzkiste und lädt die Leser dazu ein, das ein oder andere Schmuckstück anzuprobieren.

“Als sie in den Spiegel sah” von Anke Larro-Jacob ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-14031-8 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

