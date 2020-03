Alleskönner – XZENTs Infotainer X-F270 für FIAT Ducato

Smarte Multimedia-Nachrüstung für FIAT Ducato: Der X-F270 bietet aktuelle Entertainmentfunktionen und lässt sich einfach zum Reisemobil-Navi erweitern.

Zum Start in die neue Reisemobilsaison bringt XZENT einen neuen Infotainer auf den Markt: den X-F270 (VK 899 Euro) maßgeschneidert für den FIAT Ducato III, Citroen Jumper II und Peugeot Boxer II. Der X-F270 integriert sich optisch und technisch perfekt ins Armaturenbrett und bietet aktuellste Unterhaltungsfunktionen. Der große kapazitive 8″/20,3 cm Touchscreen ermöglicht eine einfache, intuitive und vollkommen sichere Bedienung des Geräts – auch während der Fahrt.

BESTE UNTERHALTUNG AUF JEDER REISE

Der X-F270 ist mit einem DAB+ Twin-Tuner ausgestattet, der entspannten mobilen Digitalradio-Empfang in höchster Qualität ermöglicht. Das hochwertige DAB+ Empfänger überzeugt durch seine einfache Bedienbarkeit und Funktionsvielfalt: Mit an Bord ist DABDAB Service Following, DLS-Text, MOT-Slideshow sowie der Hintergrundscan, der die dynamische Sender Stationsliste immer auf dem neuesten Stand hält.

Der UKW Tuner sorgt für klaren Empfang in Regionen, in denen das DAB-Sendernetz noch nicht ausgebaut ist.

Der X-F270 ist mit zwei USB 2.0 Ports ausgestattet, die man zum Anschluss von Apple iOS und Android Smartphones oder von USB-Datenträgern nutzen kann. Unterstützt wird die Wiedergabe von diversen Audio- und Videodateien.

APP-VIELFALT IM COCKPIT

Auch wer auf moderne Smartphone-Integration Wert legt, kommt mit dem X-F270 auf seine Kosten: Mit Hilfe der integrierten AndroidLink Funktion werden die Apps von Android Smartphones auf das Infotainerdisplay gespiegelt und lassen sich von dort aus bequem via Touchscreen steuern. Über WebLink 2.0 werden vier weitere Android Smartphone Apps auf dem Infotainer verfügbar: YouTube, ShoutCast und ein Audio- und Videoplayer.

BLUETOOTH – UNTERWEGS BEQUEM TELEFONIEREN

Dank Echo-Cancelling und Rauschunterdrückung überzeugt das moderne, einfach zu bedienende Bluetooth 4.2 Modul des X-F270 mit seiner Sprachqualität. Der Import von bis zu 1000 Telefonbuchkontakten mit jeweils 3 Rufnummern und eine Suchfunktion gehören ebenso zu den Komfortfunktionen wie A2DP-Musikstreaming mit AVRCP von Smartphones.

PRAKTISCH FÜRS REISEMOBIL

Der X-F270 hat zwei Kamera-Eingänge (CVBS) mit geschalteter Stromversorgung und verfügt über eine automatische Rangier-/Umschaltfunktion, die durch Einlegen des Rückwärtsgangs aktiviert wird. Über die CAM Direktwahltaste an der Gerätefront können Sie die Kamerafunktion auch manuell starten – sinnvoll gerade für die Reisemobilpraxis.

SPEZIELLE WOHNMOBIL-NAVIGATION

Für den X-F270 ist optional das Navipaket X-MAP27-MH1 (VK 199 Euro) erhältlich, das den Infotainer zum Reisemobil-Naviceiver ergänzt. Das Navipaket umfasst Karten von 47 EU-Ländern, eine umfangreiche P.O.I. CampingSchaf Datenbank mit Infos zu mehr als 20000 Stell- und Campingplätzen sowie eine Premium P.O.I. Datenbank mit mehr als 6,5 Millionen Sonderzielen. Integriert ist DAB-TPEG, um Verkehrsereignisse mittels Free TPEG Daten schneller und genauer anzuzeigen (verfügbar ab April via SW Update). Die NextGen Navigations-Engine ermöglicht die Eingabe von fahrzeugspezifischen Profildaten, um für Reisemobile geeignete Routen zu berechnen.

XZENT ist eine innovative Marke, die sich exklusiv auf den Bereich “Navigation und Multimedia im Auto” fokussiert. XZENT ist der Spezialist für Multimedia- und Navigationssysteme, die im Hinblick auf die Verarbeitung und den Funktionsumfang keinen Vergleich scheuen und mit ihrem sensationellen Preis/Leistungsverhältnis auf ganzer Linie überzeugen.

XZENT-Produkte haben sich auf dem Markt mittlerweile fest etabliert – das zeigen auch die vielen Auszeichnungen und beeindruckenden Testberichte, die es von der Fachpresse in den letzten Jahren für XZENT-Geräte gab.

XZENT-Produkte werden weltweit exklusiv über das große Fachhändlernetz der Schweizer ACR AG, Europas größten Car-Media Spezialisten, vertrieben. Bei den ACR-Fachhändlern finden gibt es auch zahlreiche Zubehörkomponenten zu den XZENT-Systemen: Rückfahrkameras, DAB+ und DVB-T Tuner, Monitore sowie Lautsprecher oder Verstärker.

Kontakt

Xzent by ACR

Denny Krauledat

Bohrturmweg 1

5330 Bad Zurzach

0041– (0)56 – 269 64 47

denny.krauledat@acr.eu

http://www.xzent.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.