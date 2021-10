ALLES IST BEREIT FÜR DIE G20 INNOVATION LEAGUE. DAS EVENT, BEI DEM DIE 100 BESTEN START-UPS AUS DEN G20-LÄNDERN ZUSAMMENKOMMEN

Die Veranstaltung findet am 9. und 10. Oktober 2021 in Sorrento (Italien) statt.

Das Potenzial internationaler Investitionen zu maximieren und die Förderung der Zusammenarbeit zwischen öffentlichen und privaten Akteuren bei Innovationen: das sind die Hauptziele der G20 Innovation League, die vom 9. – 10. Oktober in Sorrento (Italien) stattfinden wird. Gerne können Sie die Veranstaltung auch per Streaming oder persönlich verfolgen. In beiden Fällen ist es erforderlich, sich im speziellen Pressebereich zu registrieren: https://bit.ly/308Vect

Eine Sonderveranstaltung des italienischen G20-Vorsitzes, bei der die vielversprechendsten Start-ups mit Investmentfonds und internationalen Unternehmen in Kontakt gebracht werden sollen. Die Plenarsitzung wird durch institutionelle Statements des italienischen Außenministers Luigi Di Maio, des italienischen Ministers für Innovation, Vittorio Colao, des CEO von CDP Venture Capital SGR, Enrico Resmini, und des Präsidenten der italienischen Handelsagentur, Carlo Ferro, eröffnet. Hauptredner werden an den beiden Veranstaltungstagen unkonventionelle Einblicke in fünf große globale Herausforderungen geben. Das Event wird von Unterstaatssekretär Manlio Di Stefano abgeschlossen. Das vollständige Programm finden Sie unter https://www.g20innovationleague.com/

Die bevorstehende Veranstaltung kommentiert Außenminister Di Maio so: „Die internationale Gemeinschaft muss zusammenkommen, um langfristige, innovative und nachhaltige Lösungen für die komplexen Herausforderungen zu finden, mit denen die Welt heute konfrontiert ist – von der Covid-Pandemie bis zum Klimawandel. Italien ist der Ansicht, dass dieser Rahmen – die Zusammenführung von Investoren und Start-ups unter der Schirmherrschaft einer G20-Sonderveranstaltung – ein wertvolles „Aushängeschild“ ist, das weiter ausgebaut werden sollte. Zusammenarbeit, innovative Ideen, massive Investitionen und mutige politische Maßnahmen sind die Zutaten, um sicherzustellen, dass die nächsten Generationen eine nachhaltige, integrative und widerstandsfähige Zukunft genießen können.“

Die Initiative ist eine einzigartige Gelegenheit für Start-ups, ihre innovativen Lösungen und Technologien zur Bewältigung einiger der dringendsten Herausforderungen der Welt zu präsentieren:

-Künstliche Intelligenz

-„Saubere“ Technologien

-IoT-Technologie und „Wearables“

-Intelligente Städte und neue Mobilität

-Die Zukunft des Gesundheitswesens.

100 ausgewählte Start-ups aus den G20-Ländern (5 je Themengebiet) werden im Mittelpunkt der thematischen Sessions der Veranstaltung stehen. Risikokapitalgeber und große internationale Unternehmen werden zehn Start-ups mit den innovativsten Ideen auswählen, um globale Herausforderungen zu bewältigen und eine integrativere und nachhaltigere Zukunft zu schaffen.

Die Networking-Veranstaltungen bieten auch die Möglichkeit, neue Kontakte für die Start-ups zu knüpfen und B2B-Meetings mit Investoren und Unternehmen zu vereinbaren.

Weitere Informationen zum Event und Informationen zur Registrierung einer virtuellen Teilnahme an der Veranstaltung für Journalisten finden Sie hier: www.g20innovationleague.com Auf der Website können Sie auch die Profile der teilnehmenden Start-ups besuchen und virtuelle Gespräche mit ihnen vereinbaren.

Materialien wie Videos, Fotos und weitere Einblicke in das Event finden Sie unter: https://drive.google.com/drive/folders/1RpZy_Fa2gMP0xQ_lyMe57GxAc7xKJNfA

Registrierung Presse: https://bit.ly/308Vect

