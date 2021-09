Alles für die Familie im neuen Erwin Müller Jahreskatalog 2021/22

Einblick in die große Produktpalette aller Wohnbereiche

Der neue Erwin Müller Jahreskatalog 2021/22 gibt einen Einblick in die große Produktpalette in den Bereichen Wäsche & Homewear, Schlafen, Bad, Wohnen, Tisch & Küche sowie Baby & Kind. Im Mittelpunkt steht die Qualitätsmarke Erwin Müller, die sich durch hochwertige Materialien und aufwändige Verarbeitung auszeichnet. Darauf gewährt Erwin Müller 5 Jahre Garantie. Das gesamte Sortiment mit aktuellen Artikeln, speziellen Themenbereichen und der beliebten manutextur ist zu finden im Onlineshop erwinmueller.de

Wäsche & Homewear

Wohlfühlen zu Hause ist das Motto von Erwin Müller und das ist mit bequemer Tag- und Nachtwäsche sowie Homewear gar kein Problem. Funktionelle Materialien sorgen für ausgezeichneten Tragekomfort, Atmungsaktivität und optimalen Temperaturausgleich. Nachthemden und Schlafanzüge gibt es für die ganze Familie und das sogar im selben Design. Mit den Mix & Match Serien lässt es sich zudem nach Herzenslust kombinieren. Bei der Wahl der passenden Unterwäsche helfen Größentabellen.

Schlafen – traumhaft gebettet

Schöne Bettwäsche trägt ganz wesentlich zum Ambiente im Schlafzimmer bei. Für ein angenehmes Schlafklima sollten auch immer die Materialeigenschaften der verschiedenen Stoffe berücksichtigt werden, ob sie kühlend oder wärmend sind. Das ist auch bei der Wahl der Bettausstattung ein wichtiges Kriterium. Die Füllung sollte nach dem persönlichen Wärmeempfinden gewählt werden. Eine Einteilung der Bettdecken in fünf Wärmestufen und kompetente Beratung des Erwin Müller Teams hilft dem Kunden bei der Entscheidung. Sowohl bei Bettwäsche wie auch bei Bettdecken und Kissen bietet Erwin Müller alle gängigen Größen, Übergrößen und Sondergrößen an. Zu jeder Bettwäsche gibt es das farblich passende Spannbettlaken.

Das Bad – frische Wohlfühloase

Bei Frottier, Badematten und Badaccessoires bietet Erwin Müller eine umfangreiche Auswahl. Alle Frottiertücher zeichnen sich durch hochwertige, voluminöse Qualität und die beidseitigen Schlaufen zum Aufhängen aus. Bademäntel sind in Frottier, Velours und auch Pique Material erhältlich. Bei Farbpaletten mit bis zu 24 Farben macht das Kombinieren von Frottiertüchern und Badematten richtig Spaß.

Ein Großteil der Artikel kann individuell in der manutextur bestickt oder bedruckt werden. Besonders beliebt ist bei Handtüchern der sogenannte Sublimationsdruck. Damit können Fotos in strahlenden Farben auf das Material aufgebracht werden. Nicht nur Handtücher können in der manutextur gestaltet werden, viele andere Textilien und Accessoires stehen zur Auswahl und sind das ideale Geschenk für besondere Anlässe.

Gemütlich Wohnen

Bequem auf das Sofa kuscheln, ein Buch lesen und Tee trinken. So sieht ein entspannter Nachmittag oder Abend aus. Da dürfen eine weiche, wärmende Decke oder ein Wohnmantel nicht fehlen. Erwin Müller bietet eine riesige Auswahl an Wohndecken aus hautsympathischer Baumwolle, leichtem Fleece, samtigem Velours, Webpelz, Fellimitat und weichem Naturhaar in verschiedensten Designs und Farben. Für jeden Wohnstil und Geschmack findet sich die passende Decke um wohnliche Akzente zu setzen. Auch mit Teppichen, Fußmatten und Dekoration lässt sich das Ambiente im Zuhause betonen und auch gerne mal nach Themen umgestalten, wie beispielweise zu Weihnachten oder zu Ostern.

Tisch und Küche

Erwin Müller bietet eine umfangreiche Auswahl an Tischwäsche, Servietten, Tischsets, Meterwaren, Kissenhüllen, Stuhlkissen sowie Geschirr- und Frottiertüchern. Tischwäsche ist in allen Größen verfügbar und wird in Sondergrößen auch individuell angefertigt. Abwaschbare und Materialien mit Fleckschutz sind im Alltag besonders praktisch. Bei feierlichen Gelegenheiten wertet Jacquard- und Damast Tischwäsche das Ambiente auf.

Auch mit Geschirr lässt sich der Tisch ganz individuell und passend zum Anlass gestalten. Dezentes Weiß passt zu jeder Tischwäsche und zu jedem Anlass. Bei neutraler Tischwäsche kommt buntes Geschirr besonders schön zur Geltung. Erwin Müller bietet auch Kombiservices, bei denen sich verschiedene Farben ganz nach persönlichem Geschmack miteinander kombinieren lassen.

Mit der richtigen Küchenausstattung macht das Kochen gleich doppelt Spaß. Das Töpfe- und Pfannenset von Erwin Müller besticht durch die herausragende Beschichtung. Pfannen und Töpfe sind durch eine 4-fache Oberflächenversiegelung besonders kratz- und schnittfest. Sie haben einen sehr dicken Boden, eine kurze Aufheizzeit und eine gute Wärmespeicherung. Die Artikel bestehen aus handgegossenem Allgusskörper, der Griff ist abnehmbar.

Die zauberhafte Welt von Baby und Kind

Als Versandhaus für die ganze Familie denkt Erwin Müller natürlich auch an die Kleinen. Nacht- und Bettwäsche, Decken und Frottierwaren sind mit den Lieblingsthemen von Jungs und Mädchen bis 10 Jahren bedruckt und bestickt. Die Favoriten der Jungs sind die Themen Landwirtschaft, Feuerwehr und Polizei. Mädchen lieben Pferde, Einhörner und Prinzessinnen. Kuscheldecken für Babys werden schnell zum unentbehrlichen Begleiter zu Hause und unterwegs.

Im neuen Jahreskatalog 2021/22 zeigt Erwin Müller einen Einblick in sein umfangreiches Sortiment. Noch mehr Auswahl gibt es im Onlineshop erwinmueller.de.

Firmenprofil Erwin Müller

Vom Textilgroßhandel zum Versandhaus für die ganze Familie

Die Erwin Müller Versandhaus GmbH aus Buttenwiesen bei Augsburg wurde 1951 als Textilgroßhandel gegründet und ist bis heute ein Familienunternehmen. Seit Gründung wurde das Unternehmen kontinuierlich ausgebaut und gehört mit rund 400 Mitarbeitern zu einem der größten Arbeitgeber in der Region.

Qualitätsmarke Erwin Müller – seit 25 Jahren

Im Jahr 1996 wurden die ersten Bettwäschen und Betttücher der Marke Erwin Müller verkauft. Schon damals war es das oberste Ziel, dem Kunden erstklassige Qualität und eine breite Auswahl zu bieten. Seitdem wird das Sortiment der Qualitäts-Marke kontinuierlich erweitert und weiterentwickelt.

2021 feiert Erwin Müller das 70-jährige Bestehen. Ein langer Weg hin zu einem führenden Versandhaus für Heim- und Haustextilien, gegangen mit Innovationsbereitschaft und Weitsicht.

Pionier im Onlinehandel

Innovation und unternehmerisches Gespür waren und sind ausschlaggebend für den Erfolg des Unternehmens. Bereits 1997 eröffnete Erwin Müller einen Onlineshop. Seit 2005 ist das Unternehmen in Österreich, seit 2008 in der Schweiz und seit 2009 international mit einem Onlineshop vertreten. Der Shop wird regelmäßig ausgezeichnet. 2013, 2017 und 2019 konnte Erwin Müller den 1. Platz des Deutschen Online-Handels-Awards in der Kategorie Wohnen & Einrichten gewinnen.

Neuer Onlineshop seit 2019

Gemäß der Firmenphilosophie „Das Versandhaus für die ganze Familie“ wurde der Onlineshop 2019 thematisch neu ausgerichtet und bietet in den Rubriken „Schlafen“, „Wäsche & Homewear“, „Bad“, „Wohnen & Deko“, „Tisch“ und „Küche“ Artikel für die ganze Familie.

Unter dem Stichwort „Themen“ finden sich die Erwin Müller Welten für besondere Anlässe, individuelle Lieblingsthemen aller Familienmitglieder, sowie Besonderheiten wie Bio- oder Allergikerprodukte. Der erfolgreichen „manutextur“ mit personalisierten Produkten wird mehr Raum gewidmet.

Die großzügige grafische Gestaltung und die intuitive Menüführung verleihen dem Onlineshop ein modernes, frisches Outfit.

