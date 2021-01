Alles einfach rumgedreht – Aufregendes Familiendrama

Eine intrigante Schwiegertochter setzt in Hilke Brewes “Alles einfach rumgedreht” alles daran, den Familienfrieden zu zerstören.

André ist das einzige Kind eines älteren Ehepaars. Bisher war die Beziehung zwischen Eltern und Sohn friedlich und harmonisch – so wie es auch sein sollte. Doch nachdem der Sohn Pina heiratet, verändert sich im Verlaufe der Zeit immer mehr. Pina hat ein Ziel und setzt alles daran, dieses Ziel zu erreichen, auch wenn es bedeutet, dass sie auf dem Weg das Glück anderer Menschen zerstören muss. Die intrigante Schwiegertochter hat einen immer negativeren Einfluss auf André. Sein Charakter und sein Verhalten gegenüber den Eltern verändert sich, weil seine Liebe zu Pina ihn vollkommen blind für die Wahrheit werden ließ. Er wendet sich zur Freude Pinas bald komplett von seinen Eltern ab. Auch der Kontakt mit den beiden Enkelinnen wird mit aller Kraft verhindert, weshalb das Familiengericht eingeschaltet wird.

Die junge Familie wechselt in dem Familiendrama “Alles einfach rumgedreht” von Hilke Brewe letzten Endes auch den Wohnort und versucht unterzutauchen. Doch werden die Eltern von André am Ende ihre Familie wieder zurück bekommen, oder wird Pina mit ihren Intrigen gewinnen? Der Roman erzählt eine Geschichte, wie das echte Leben sie (leider) auch schreiben könnte. Die Leser werden in dem Roman eventuell intrigante Personen aus ihrem eigenen Umfeld wieder erkennen und dadurch eventuell besser verstehen, was diese Menschen bewegt.

“Alles einfach rumgedreht” von Hilke Brewe ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-19132-7 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online”Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

Deutschland

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

fax ..: +49 (0)40 / 28 48 425-99

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de

Die tredition GmbH für Verlags- und Publikations-Dienstleistungen zeichnet sich seit ihrer Gründung 2006 durch eine auf Innovationen basierenden Strategie aus. Das moderne Verlagskonzept von tredition verbindet die Freiheiten des Self-Publishings mit aktiver Vermarktung sowie Service- und Produktqualität eines Verlages. Autoren steht tredition bei allen Aspekten der Buchveröffentlichung als kompetenter Partner zur Seite. Durch state-of-the-art-Technologien wie das Veröffentlichungstool “publish-Books” bietet tredition Autoren die beste, schnellste und fairste Veröffentlichungsmöglichkeit. Mit der Veröffentlichung von Paperbacks, Hardcover und e-Books, flächendeckendem Vertrieb im internationalen Buchhandel, individueller Autorenbetreuung und einem einmaligen Marketingpaket stellt tredition die Weichen für Ihren Bucherfolg und sorgt für umfassende Auffindbarkeit jedes Buches. Passende Publishing-Lösung hält tredition darüber hinaus auch für Unternehmen und Verlage bereit. Mit über 40.000 veröffentlichten Büchern ist tredition damit eines der führenden Unternehmen in dieser Branche.

Pressekontakt:

tredition GmbH

Frau Nadine Otto-De Giovanni

Halenreie 40-44

22359 Hamburg

fon ..: +49 (0)40 / 28 48 425-0

web ..: https://tredition.de

email : presse@tredition.de