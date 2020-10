Alle wichtigen “Amazon FBA Inbound”-Schritte ab sofort direkt in plentymarkets

Höhere Reichweite, gute Kundenbetreuung und schnelle Versandwege bedeuten mehr Umsatz. Händler setzten deshalb unter anderem auf das Amazon Fulfillment “Amazon FBA”. Sie profitieren von der PRIME-Kennzeichnung, der schnellen nationalen Auslieferung durch Amazon in vielen Ländern, geringeren Versandkosten und vielen weiteren Vorteilen. Amazon übernimmt in diesem Fulfillment-Modell die Lagerung, den Versand, den Kundenservice und die Bearbeitung von Warenrücksendungen. Aktuell bedeutet die Organisation der Produkte in Verbindung mit FBA allerdings einen hohen Zeitaufwand und einen Software-Systemwechsel. Die E-Commerce-Experten von plentymarkets arbeiten permanent daran, alle wichtigen Funktionen und Schnittstellen in ihrem E-Commerce-ERP zu integrieren. Ab sofort ist auch “Amazon FBA” direkt in plentymarkets verfügbar. Der Arbeitsvorgang ist damit wesentlich effizienter. Umbuchungen, Erstellung der Versandlisten sowie Kommissionierung und Verpackung – alles ohne Softwarewechsel!

Einfach, schnell und komfortabel

Mit “FBA Inbound” werden Sendungen direkt ins System importiert. Im Vorfeld richtet sich der Händler Amazon, seine Varianten und den Variantenexport ein. Das integrierte Tool vereinfacht die Umbuchung der Waren zu den verschiedenen Logistikzentren. Die Paketinhaltsliste zeigt übersichtlich an, welche Artikel umzuschichten sind. Anschließend stehen direkt im plentymarkets-System die optimalen Versandoptionen zur Auswahl, ebenso die entsprechenden Gebühren. Nach der Bestätigung erhält der Händler die Versandscheine und bringt die Ware auf den Weg. Händler behalten stets den Überblick: Der Status der Sendungen ist im System jederzeit einsehbar. Der Warenbestand bleibt ebenfalls aktuell. Die Konsequenz für plentySeller: Mehr Zeitersparnis, maximale Übersicht und deutlich einfachere Verwaltung der Sendungen zusätzlich zu allen Vorteilen von Amazon FBA. Eine genaue Anleitung zu Amazon FBA Inbound im plentymarkets-System stellt das Kasseler Unternehmen unter www.plentymarkets.eu/amazon-fba zur Verfügung.

Weitere Informationen zu plentymarkets sind unter www.plentymarkets.eu zu finden.

Überall da verkaufen, wo die Kunden sind, ist das Ziel aller Händler. plentymarkets bietet als Softwarehersteller eine E-Commerce-Lösung, die genau diese Philosophie im Markenkern trägt. Eine, die alle relevanten Marktplätze unterstützt und Prozesse für alle Beteiligten effizienter macht. Über die Jahre avancierte plentymarkets so zu einem der Innovationstreiber unter den E-Commerce-ERP-Anbietern.

Firmenkontakt

plentysystems AG

Bernhard Weiß

Bürgermeister-Brunner-Straße 15

34117 Kassel

+49 561.98 681 100

presse@plentymarkets.com

https://www.plentymarkets.eu/

Pressekontakt

team digital GmbH

Wolfgang Jung

Hopfmannsfelder Str. 7

36341 Lauterbach

06641 911650

info@team-digital.de

https://www.team-digital.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.