Alcatel-Lucent Enterprise als “Leader” bei UC&C eingestuft

14. Dezember 2020 – Alcatel-Lucent Enterprise, einer der weltweit führenden Anbieter von Lösungen für Geschäftskommunikation und Zusammenarbeit, wird von dem internationalen Marktforschungs- und Beratungsunternehmen ISG als “Leader” im Bereich Unified Communication and Collaboration eingestuft. Der Quadrant Report “Digital Workplace of the Future – Services and Solutions, Germany 2020” der Information Services Group (ISG) positioniert Alcatel-Lucent Enterprise im Leader-Quadranten der UCC-Lösungen.

Der kürzlich veröffentlichte Quadrant Report wurde im Rahmen des ISG Provider Lens™-Programms erstellt, das handlungsorientierte Studien über die Stärken und Schwächen von Technologieanbietern und ihre Positionierung im Wettbewerbsumfeld bietet. Er teilt die untersuchten Anbieter in vier Felder ein: Leaders, Product Challengers, Market Challengers und Contenders.

Die als Leader eingeordneten Anbieter “verfügen über ein hoch attraktives Produkt- und Serviceangebot sowie eine ausgeprägt starke Markt- und Wettbewerbsposition und erfüllen daher alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Marktbearbeitung. Sie sind als strategische Taktgeber und Meinungsführer anzusehen. Darüber hinaus sind sie ein Garant für Innovationskraft und Stabilität.”

Der Erfolg von Alcatel-Lucent Enterprise beruht laut ISG unter anderem auf der benutzerfreundlichen, flexiblen Benutzeroberfläche, die zur überragenden Kundenzufriedenheit der Anwender beiträgt, und auf seinem Netzwerkmanagementsystem, das “beim reibungslosen und sicheren Betrieb” hilft und eine einheitliche Übersicht über Nutzer und Netzwerke bietet. Hervorgehoben wird außerdem die innovative VoIP-Verschlüsselung, “dank derer Unternehmen das Potenzial von VoIP ohne Qualitäts- oder Skalierungsverluste voll ausschöpfen können.”

Der ISG-Report definiert Unified Communication and Collaboration (UCC) als integrierte Lösungen, die modernste Collaboration-Tools mit Telefonie kombinieren. Berücksichtigt wurden Anbieter von cloudbasierten Lösungen für Audio-/Video-Konferenzen, die mit Funktionen wie Chat, Remote-Zugriff und Screen-Sharing den Fokus auf unternehmensweiten Informationsaustausch und die Zusammenarbeit im Team legen und die Informationen durch Verschlüsselung und Einhaltung anerkannter Sicherheits- und Datenschutzstandards schützen. Die untersuchten Lösungen sollten diverse Endgeräte sowie Softphones, Telefonanlagen und integriertes Voice over IP unterstützen und auch als Freemium- und On-Premise-Versionen verfügbar sein.

Diese Voraussetzungen erfüllt Rainbow™ von Alcatel-Lucent Enterprise, die cloudbasierte App, die Anwender sicher mit ihrer Geschäftsumgebung verbindet. Auf Basis der leistungsstarken offenen Plattform können Mitarbeiter über Unternehmensgrenzen hinweg produktiver zusammenarbeiten. Zu den angebotenen Diensten gehören Instant Messaging, Präsenzinformationen, das Teilen von Bildschirminhalten und Dateien sowie Audio- und Video-Anrufe und Videokonferenzen. Die UCC-Lösung wird als Communications Platform as a Service (CPaaS) angeboten, bei der End-to-End-Verschlüsselung, vollständige Einhaltung der DSGVO, Hosting in deutschen Rechenzentren und Zertifizierung nach ISO 27001 höchste Sicherheit bieten.

