Albtraum Wasserrohrbruch: Das kann auf Sie zukommen

Ein großer dunkler Fleck breitet sich an der Schlafzimmerwand aus: Irgendwo ist ein Schaden in den Wasserleitungen aufgetreten. Wie geht es nun weiter? Was müssen Sie bei einem Wasserrohrbruch tun? Jetzt ist schnelle Abhilfe gefragt: ‘Zuerst sollten Sie die Hauptleitung abdrehen, um zu verhindern, dass weiteres Wasser durch die Rohre an die Bruchstelle gelangt. Üblicherweise ist der Hahn im Keller. Wohnen Sie in einem Mehrfamilienhaus, klingeln Sie bei den Nachbarn, damit die ebenfalls das Wasser abdrehen’, sagt Thierry Greven, einer der Inhaber der GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung mit Standorten in Solingen und Köln. ‘Ist der Haupthahn nicht erreichbar, informieren Sie sofort den Vermieter oder die Hausverwaltung. Ist Ihr eigenes Haus betroffen, sollten Sie uns umgehend anrufen, damit unsere Monteure ausrücken können, um den Schaden zu beheben und das betroffene Rohr zu reparieren’. Die GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung GbR ist nicht nur zuständig, wenn es um Kanalsanierung und -Reparatur geht, sondern kümmert sich auch um Saug- und Pumparbeiten, Rückstauschutz und Rohrreinigung.

GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung GbR

Hildener Str. 1

42697 Solingen

Vertreten durch

Thierry Greven, Derya Atasoy

Kontakt

Telefon: 0800-8666667

Telefax: 0212-23399472

Web: www.great-rohrreinigung.de

Haben die Monteure der GreAt Rohrreinigung & Kanalsanierung den Wasserrohrbruch behoben, geht es ans Trocknen. Hausbesitzer sollten Ihre Wohngebäudeversicherung anrufen, um eine Schadensmeldung abzugeben und bei der Versicherung nachfragen, ob diese noch einen Gutachter schicken möchte, ehe sie die Schäden beseitigen. Wenn es sich nur um einen kleinen Wasserschaden handelt, können sie die betroffenen Stellen oft einfach trocknen lassen. Bei einem größeren Schaden ist ein Bautrockner ratsam, den man bei einem Fachbetrieb leihen kann. In schlimmen Fällen kann es sogar nötig sein, einen Profibetrieb mit der Trocknung zu beauftragen, um Folgeschäden an den Wänden und Böden zu vermeiden.

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.