Albtraum demotivierende Arbeit

von Malin Meurer

Zwei kleine Mädchen werden entführt. Deren Väter greifen zu unmoralischen Mitteln und grausamer Selbstjustiz, um ihre Töchter zu retten. Ein Polizist fühlt sich wie ein Gefangener in der sonst ruhigen Kleinstadt und als Zuschauer ist man festgenagelt auf seinem Platz bis zum bitteren Ende.

Der Psychothriller Prisoners (Gefangene) thematisiert das menschliche Verständnis von Moral und vielschichtigen Emotionen. Dabei verfallen die Familien der beiden verschwundenen Mädchen in einen scheinbar ausweglosen Alptraum, aus dem sie selbst nicht mehr herausfinden…

Was würden wir, die wir ein ähnliches Verständnis von Gut und Böse haben wie die Familienangehörigen, in dieser Situation tun? Der Film drängt uns in eine unerträgliche Position. Diese Beschreibung lässt sich auf den Horror eines nicht zufriedenstellenden, unproduktiven Arbeitsalltags übertragen, insbesondere auf die scheinbar unmögliche Aufgabe von Managern, ihre Mitarbeiter und Kollegen richtig einzuschätzen und zu fördern. Fehlende Einblicke in Wünsche, Hoffnungen und Ängste von Mitarbeitern verhindern, dass diese verstanden und optimal mit einbezogen werden.

So wie jeder einzelne Charakter in einer Weise gefangen ist, ohne Unterstützung, Halt oder Handlungsvorschläge, ist auch der Zuschauer völlig unwissend. Es fehlt an einer richtungsweisenden Hand. Ein objektives Erkennen der Situation ist ausgeschlossen, sind doch alle Beteiligten emotional zu sehr in die Thematik verstrickt. Keine Überraschung also, dass sich so viele verwerfliche, abtrünnige Handlungsketten ergeben, die mehr Schaden anrichten, als zum Ziel führen. Hört sich diese Beschreibung seltsam bekannt an, wenn Sie an Büroalltag und unproduktives Arbeiten denken? Fühlen sich Teams in ihrer Arbeit eingeschränkt, missverstanden oder zu sehr kontrolliert, ist ein Gefühl von gefangen sein nicht weit. Keine Begeisterung am Arbeitsplatz, Konflikte und Einengung ist im wahrsten Sinne des Wortes für viele Menschen reine Folter und trägt nicht zu einer förderlichen Arbeitsatmosphäre bei.

Jeder Mensch reagiert auf bestimmte Situationen ganz individuell, auf Grundlage von persönlichen Werten, Zielen und Emotionen. Macht sich lähmende Unzufriedenheit breit und mehren sich „Feuerlöschaufgaben“, wird es umso wichtiger, Organisationsverhalten zu messen, zu visualisieren, so dass Wechselwirkungen zwischen Gruppen, Führungsverhalten und Performance sichtbar werden. Nur wer sein Team kennt und einzuschätzen weiß, kann Engagement, Zufriedenheit und Rentabilität steigern und, viel wichtiger, in die richtige Richtung lenken. PREDICTA|ME, als ein neutrales, externes Organ, das sich der individuellen Meinungen annimmt, beratend zur Seite steht und Handlungsvorschläge auf Basis von individuellen Befragungen und Meinungsbildern gibt, hilft Ihnen, endlich aus dem Albtraum unproduktiver Arbeit zu erwachen:

– Alltagssituationen sowohl subjektiv, als auch objektiv bewerten

– Kompetenzen und Persönlichkeitsmerkmale mithilfe von

Pulsumfragen aufzeigen

– Talente erkennen und mit der höchsten Passung fördern

– kognitive Fähigkeiten ausbauen

– Selbst- und Fremdwahrnehmung stärken

– Mithilfe von Stimmungsbarometern begeistertes Arbeiten wie selbstverständlich integrieren

So fällt es nicht nur intern leicht, zukunftsweisende Handlungsempfehlungen auszusprechen, sowie Change Management zu verbessern, sondern auch extern lässt sich eine Organisation dadurch besser beurteilen, ob durch potenzielle Mitarbeiter, Kunden oder Investoren. Für ein wahres Entertainment Programm vor dem Fernseher schauen wir gerne einen guten Thriller wie Prisoners, im Büro verzichten wir aber gerne auf den Albtraum.

Die PREDICTA|ME GmbH macht Unternehmen zu Pionieren des Organisationsverhaltens und der Unternehmenskultur. Sie verbindet umfassende diagnostische digitale Verfahren und ein spielerisches Vorgehen zu einem Steuerungssystem für Unternehmen, um Produktivität, Zufriedenheit und Wertschöpfung durch förderliches Verhalten zu sichern.

Wir messen und visualisieren Ihr Organisationsverhalten – Ihre Kultur. Die Wechselwirkung von Führungsverhalten, Teams und Performance wird sichtbar.

Kontakt

PREDICTA|ME GmbH

Yasmin Issa-Nummer Dr.

Am Hahnenbusch 14b

55268 Nieder-Olm

06136/7988835

yasmin.issanummer@predictame.com

http://www.predictame.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.