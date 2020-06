Aktuelles zum Familienrecht in Raststatt

Akupunktur und ihre Anwendung in der Praxis von Dr. med. Ehrhart in Schwäbisch Gmünd SCHWÄBISCH GMÜND. Die Akupunktur ist ein Behandlungsverfahren aus der Traditionellen Chinesischen Medizin ( TCM). Dabei werden hauchdünne Nadeln in bestimmte Reflexpunkte gesetzt. Die Akupunktur ist nicht nur ein Behandlungsverfahren, das seit über 3000 Jahren angewendet wird, sondern auch wissenschaftlich vor allem in der Schmerztherapie gut belegt ist. In diesem Bereich...