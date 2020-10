Aktuelle Themen: Atom-Müll und Smart-Phone-Pandemie

Die Corona-Pandemie war monatelang führend in der Berichterstattung.

Jetzt kommen neue Probleme auf die Menschheit zu.

Die Diskussion zur Endlagerung des Atommülls.

Über 400 Atomkraftwerke weltweit produzieren jedes Jahr tausende

Tonnen hochradioaktiven Müll. Aber auch 60 Jahre nach Beginn der “zivilen”

Nutzung der Atomkraft existiert in keinem Land der Erde ein betriebsbereites

Endlager für diese strahlenden und giftigen Abfälle. Die Redaktion des Forum

www.buerger-dialog.eu stellt die Frage: “Wie groß müssen die Lagerflächen

für die Entsorgung aller Fässer in 1000 Jahren sein?”

Durch steigende Zahlen der Population in den südlichen Ländern lässt sich

die zu erwartende Größenordnung nicht vorhersehen. Aber dieser

Standpunkt wird hoffentlich bei der Entscheidung zur Nutzung der

Atommeiler und Endlagerung berücksichtigt worden. In den

Entscheidungsprozess für die Nutzung und Endlagerung ist die Beteiligung

der Bürger vorgesehen, denn radioaktive Strahlen sind von einer gewissen

Stärke an gesundheitsschädlich, bei hohen Dosen führen sie zwangsläufig

zum Tod. Denn Radioaktivität kann Körperzellen zerstören. Bereits niedrig

dosierte Strahlen können das Erbgut verändern und damit langfristig Krebs

auslösen.

Deshalb bleibt nur noch die Endlagerung in dünn besiedelten Gebieten im

hohen Norden oder – wenn das in 100 Jahren möglich ist – auf dem Mars.

Aber vielleicht schafft es die Wissenschaft, klimaneutrale und ungefährliche

Energie-Ressourcen zu finden.

