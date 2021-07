Aktives Aktien-Trading ohne Kommission – mit Admirals

Immer mehr Menschen in Deutschland sagen „Ja“ zu Aktien, denn viele klassische Anlageformen wie Sparbuch und Co. tendieren weiterhin gegen Null in Sachen Verzinsung. Aktienbesitzer hingegen profitieren vom aktuellen Boom an den Finanzmärkten – und je weniger Kosten beim Aktienkauf anfallen, desto besser für den Kunden. Da Aktien aber nicht nur steigen, sondern auch fallen können, ist es gut, dass Anleger beim Onlinebroker Admirals sowohl auf steigende als auch auf fallende Kurse setzen zu können. Jetzt auch ohne Ordergebühren!

Die Aktienmärkte in den USA und auch in Deutschland sind, gemessen an den Indizes, alle nahe am Allzeithoch. Viele Aktienwerte sind in den letzten Monaten stark gestiegen und viele Anleger konnten gute Gewinne einfahren. Wer an weiter steigende Kurse glaubt, kann die klassische Aktienanlage weiter einsetzen – und bei Admirals jeden einzelnen Tag den jeweils ersten Aktientrade „for free“, also ohne Orderkommission tätigen. Dies gilt für alle US- und EU-Aktienwerte, die der Broker im Angebot hat. Kostenlose Realtimekurse und Realtimecharte sowie die professionelle Handelsplattform MetaTrader sind dabei inklusive.

Wer jedoch auch auf fallende Kurse setzen möchte, kann dies mit Aktien-CFDs tun. Bei der Orderaufgabe entscheidet sich der Kunde einfach für Buy (steigend) oder Sell (fallend). Wenn die gewählte Anlagestrategie aufgeht, macht der Trader Gewinn. Und dies ist ebenfalls bis zu sechsmal täglich kostenlos – also ohne Ordergebühren – möglich. Egal ob die klassische, oft langfristige Geldanlage in Aktien oder das aktive Trading in beide Richtungen – es wird mit Admirals deutlich günstiger!

„Das kostenlose Trading ohne Ordergebühren macht seit einiger Zeit die Runde in Deutschland – wenn der Kunde aber genauer hinschaut, sind die angebotenen Kurse bei vielen Wettbewerbern dann mit großen Aufschlägen verbunden. Auch bei diesem Punkt lohnt es sich, genauer hinzuschauen. Aktien und Aktien-CFD ohne Ordergebühren und mit wettbewerbsfähigen Kursen, das ist unser neues Angebot“ freut sich Jens Chrzanowski, Mitglied des Vorstands der internationalen Admiral Markets Group. „Aktien als längerfristige Anlage sind ein guter Grundbaustein und die gute alte Börsenweisheit „Kaufen, Schlaftabletten nehmen und nach langer Zeit wieder anschauen“ muss nicht schlecht sein. Aber es gibt immer Zeiten, in denen Aktienkurse auch fallen und hier kommen die Aktien-CFD zum Zug. Ein überschaubarer Hebel von bis zu 1:5 ist mit dabei, und mit einem Sell-Trade sind so auch Gewinne bei sinkenden Kursen erzielbar. Trading in allen Börsenlagen ist so für jeden möglich.“

Mindestkommissionen von 10 USD pro Trade an den US-Märkten mit Aktien oder Aktien-CFD, teilweise sogar noch mehr, sind immer noch der Standard bei einigen Wettbewerbern von Admirals. Gerade aktivere Trader kommen hier täglich locker auf eine Ersparnis von 50 USD/EUR und mehr bei Admirals, allein an Ordergebühren.

Weitere Informationen und Details zum ausgezeichneten Angebot von Admirals und dem komissionsfreien Aktien- und Aktien-CFD-Handel stehen auf der Homepage von Admirals unter https://admiralmarkets.com/de/start-trading/commission-free-trading zur Verfügung.

Die weltweit aktive Admiral Markets Group ist mit ihren Divisionen einer der größten Forex- und CFD-Broker für Privatkunden weltweit. Seit 2011 ist die Marke „Admiral Markets“ in Deutschland aktiv, seit März 2021 unter dem neuen Brand Admirals. THINK GLOBAL – ACT LOCAL, einer der Leitsätze des Brokers, wird dabei konsequent umgesetzt: mit der globalen Power die Bedürfnisse der lokalen Kunden befriedigen und die Erwartungen übertreffen. Deshalb steht für Deutschland beispielsweise der DAX-Handel im Fokus, mit den günstigsten Konditionen für den DAX-30-CFD am Markt. Devisen- und CFD-Handel über die weltweit beliebteste Handelssoftware MetaTrader, zu bestmöglichen Konditionen bei bestmöglicher Absicherung – damit überzeugt Admirals.

