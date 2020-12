Aktionstarif buchen, starkes WLAN erhalten: devolo kooperiert mit Verivox

Aachen, 2. Dezember 2020 – Diese Bundles haben es in sich: Wer bis 4. Januar 2021 einen Aktionstarif bucht, erhält ein devolo Magic-Paket für schnelles Mesh-WLAN im Wert von bis zu 199,90 Euro dazu. Möglich macht das eine neue Kooperation zwischen dem Vergleichsportal Verivox und dem Aachener Netzwerkspezialisten devolo.

Ein leistungsstarker Internetanschluss macht erst dann richtig Spaß, wenn auch das Heimnetz stark ist, und das überall im Haus. Verivox und devolo möchten Kunden daher beides bieten – für bestes Home Entertainment, aber auch fürs Arbeiten und Lernen zu Hause. Das Vergleichsportal hat daher verschiedene Aktionsangebote mit Tarifen von Telekom und Vodafone zusammengestellt und kombiniert sie mit devolo Magic 1 und devolo Magic 2-Kits. Alle Angebote sind zu finden auf https://www.verivox.de/internet/mega-deal/

Drei einfache Schritte

Der Weg zum devolo-Kit ist dabei ganz einfach: Auf der Aktionsseite bestellt der Kunde seinen Wunschtarif, dann lädt er auf https://www.verivox.de/service/dateneingabe/ seine erste vollständige Monatsabrechnung hoch. Nach kurzer Prüfung erhält er von Verivox einen Aktionscode, mit dem er im Online-Shop unter devolo.de sein Magic-Paket kostenfrei bestellen kann – auch Versandkosten fallen nicht an.

Je nach Tarif kann er dabei ein devolo Magic 1 WiFi oder devolo Magic 2 WiFi-Paket erhalten: So bekommen Kunden zu Magenta Zuhause M inklusive MagentaTV Basic sowie zu Red Internet & Phone 100 Cable ein devolo Magic 1 WiFi Starter Kit im Wert von 149,90 Euro hinzu. Bei Magenta Zuhause XL ist neben MagentaTV Basic auch ein devolo Magic 2 WiFi-Starter Kit im Wert von 199,90 Euro inklusive.

devolo Magic: Mesh-WLAN über die heimische Stromleitung

Das Besondere an devolo Magic: Die Adapter verwandeln die heimische Stromleitung in Datenkabel und bringen das Internetsignal so ungehindert durch Decken oder Wände überall hin. Dazu steckt der Kunde einfach einen Adapter in der Nähe seines Routers in eine Steckdose und verbindet beide Geräte mit dem beiliegenden Netzwerkkabel.

Einen zweiten Adapter steckt er dann dort ein, wo er möchte – denn jede Steckdose ist nun ein möglicher Internetzugangspunkt. Und wer will, kann sein Heimnetz mit zusätzlichen Adaptern erweitern, etwa im Hobbykeller oder im Arbeitszimmer unterm Dach. Sie alle lassen sich per Knopfdruck zu einem starken, nahtlosen Netz verbinden, in dem moderne Mesh-Funktionen automatisch dafür sorgen, dass der Nutzer stets bestmöglich verbunden ist

devolo sorgt für smarte Vernetzung und inspiriert Privatkunden sowie Unternehmen, die Möglichkeiten unserer digitalen Welt zu nutzen. Millionenfach bewährte Heimvernetzungslösungen von devolo bringen Highspeed-Internet und perfektes Mesh-WLAN in jeden Winkel von Haus und Wohnung – ganz einfach über das Stromnetz. Im professionellen Bereich wird mit devolo die Vision des umfassend vernetzten Internet of Things Realität. Ob in Industrieprojekten oder in der sich wandelnden Energiebranche: Wo hoch sichere, leistungsstarke Datenkommunikation gefragt ist, setzen Partner auf devolo. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und ist mit eigenen Niederlassungen sowie über Partner in 19 Ländern vertreten.

